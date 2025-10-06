Veľká zmena na slovenských diaľniciach? Dopravcovia chcú, aby kamióny mohli opäť predbiehať

BRATISLAVA - Na Slovensku majú vodiči kamiónov zákaz predbiehania na diaľniciach. Ten však mnohí nedodržiavajú. Dopravcovia teraz žiadajú, aby sa pravidlá upravili a kamióny mohli predbiehať aspoň vo vyhradenom čase. Zmena zákona je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Prezident združenia cestných dopravcov ČESMAD Pavol Piešťanský pre STVR uviedol, že kamióny by mali mať možnosť predbiehať aspoň v noci, od 22:00 do 6:00. Podľa neho totiž veľakrát nejde o to, že diaľnicu brzdia nákladné autá, ale osobné vozidlá, ktoré jazdia úsporne. „My sa snažíme, aby sa zmenil zákon. Aspoň v čase, keď diaľnica je prázdna,“ vysvetlil Piešťanský.
Aktuálne zákon jasne hovorí, že vodič motorového vozidla kategórie N nesmie pri jazde po diaľnici predbiehať iné motorové vozidlo. Dopravný analytik Jozef Drahovský pripomenul, že zákaz sa zaviedol z dôvodu, že niektorí kamionisti predbiehali s minimálnym rozdielom rýchlosti. „Vytvorila sa dlhá zápcha, ktorá sa už nevedela rozpustiť,“ uviedol.
Dopravcovia sa pri návrhu inšpirovali aj zahraničím. V Česku majú vodiči kamiónov povolené predbiehať vtedy, ak je v pravom pruhu pomalšie vozidlo. O zmene zákona budú rokovať vláda, odborári aj zamestnávatelia na tripartite v priebehu októbra.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%