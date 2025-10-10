Novým členom Rady STVR sa stal Juraj Štaffa: Vymenovala ho ministerka kultúry Martina Šimkovičová

BRATISLAVA- Novým členom Rady STVR sa stal Juraj Štaffa. Na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v utorok 7. októbra a odporúčania výberovej komisie, ho do funkcie v piatok vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Ministerstvo oznámilo, že výberová komisia jednomyseľne odporučila Juraja Štaffu, ktorý splnil všetky zákonom stanovené podmienky a predložil koncepciu rozvoja verejnoprávneho vysielateľa s dôrazom na kvalitu výstupov verejnej služby. „Ako člen Rady STVR by som preto pri posudzovaní strategických dokumentov, programových plánov a finančných správ dôsledne prihliadal na to, aby sa rozvoj verejnoprávneho vysielateľa uberal smerom k posilňovaniu plurality, podpore domácej tvorby, vyváženému športovému pokrytiu, rozširovaniu digitálnych platforiem a aktívnemu využívaniu spätnej väzby občanov,“ uviedol Štaffa vo svojej koncepcii.
Komisiu presvedčil aj životopisom a dlhodobým angažovaním sa v kultúre
Komisiu presvedčil aj svojím profesionálnym životopisom a dlhodobým angažovaním sa v kultúre. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, prezentoval sa ako publicita i prozaik, vydal aj niekoľko básnických zbierok. Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie člena Rady STVR v prvej polovici septembra, kandidáti sa mohli prihlásiť do 22. septembra.
Rada STVR fungovala v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla. Krošlák bol jedným zo štyroch členov rady menovaných ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS).