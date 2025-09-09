Z kamiónu zostal po nehode len šrot! Polícia vyšetruje, čo sa stalo

Na diaľnici D2 došlo k nehode kamiónu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Dopravní policajti aktuálne dokumentujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Na približne 28. kilometri tam havaroval kamión.
„Podľa doposiaľ zistených informácií sa vodič dostatočne nevenoval vedeniu nákladného vozidla, následkom čoho došlo k jeho nárazu do zvodidiel,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. „Pri nehode utrpel vodič kamióna ľahké zranenia. Dychová skúška skončila s negatívnym výsledkom,“ dodali policajti.
Vyzvali zároveň vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom, premávku v ňom presmerovali do ľavého jazdného pruhu.