Tragédia na diaľnici D4: Vodič vo vysokej rýchlosti narazil do kamióna, nehodu neprežil

BRATISLAVA – V skorých ranných hodinách došlo na diaľnici D4 k tragickej dopravnej nehode. Osobné vozidlo vo vysokej rýchlosti narazilo do odstaveného kamióna na čerpacej stanici. Vodič náraz neprežil, jeho spolujazdec utrpel zranenia a skončil v nemocnici.
Polícia prijala hlásenie krátko pred 3.30 h. Podľa doterajších zistení vodič Mazdy z doposiaľ nezistených príčin narazil vo vysokej rýchlosti do kamióna, ktorý bol na odpočívadle odstavený už niekoľko hodín. Vodič osobného auta zomrel na mieste v dôsledku vážnych zranení. Jeho 37-ročného spolujazdca záchranári previezli do nemocnice.
Presné okolnosti a príčiny nehody polícia vyšetruje. „Presné príčiny ako aj okolnosti za akých k tejto dopravnej nehode prišlo sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla bratislavská polícia.