Vážna nehoda kamiónu a dodávky na R1! Vodiča so zraneniami hlavy a krku previezol vrtuľník

BANSKÁ BYSTRICA - Záchranné zložky v súčasnosti zasahujú pri dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen. Cestu pre nákladnú dopravu uzavreli, pre osobné autá je obchádzka. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že obchádzka je zjazdom na Banskú Štiavnicu v smere na Ostrú Lúku a následne na R1. Dopravu na mieste riadi polícia.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici pripomenulo, že je to dopravná nehoda dodávky a kamióna. Na mieste zasahujú štyri vozidlá a 11 príslušníkov HaZZ. Polícia podotkla, že na mieste zasahujú aj leteckí záchranári.
Vodič dodávky utrpel pri nehode na R1 za Budčou poranenia hlavy a krku
Vodič dodávky utrpel pri nehode s kamiónom na rýchlostnej ceste R1 za Budčou vážne poranenie hlavy a krku. Transportovali ho vrtuľníkom do Banskej Bystrice. Informovala hovorkyňa Air Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.
„Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia priamo na mieste bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave a pri vedomí bol následne letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde si ho prevzal tím lekárov traumaoddelenia,“ uviedla hovorkyňa. V utorok popoludní sa na R1 za Budčou v okrese Zvolen stala vážna dopravná nehoda kamiónu a dodávky. Na ceste platili dopravné obmedzenia.