Poslanci rokujú o hlasovaní o novele Ústavy: Návrh sa rozhodli podporiť aj Krajčí a Krátky, Matovič to považuje za zradu

BRATISLAVA - V pondelok popoludní rokujú členovia poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ o situácii, ktorá nastala pri piatkovom (26. 9.) hlasovaní o vládnej novele Ústavy SR. Návrh sa rozhodli na poslednú chvíľu podporiť aj členovia klubu Marek Krajčí a Rastislav Krátky, ktorí vopred avizovali, že za novelu nezahlasujú. Líder hnutia Igor Matovič to označil za zradu.
„Ideme s tým, aby sme sa poctivo rozprávali a hľadali riešenie,“ povedal novinárom Matovič pred zasadnutím klubu. Zopakoval, že na mieste Krajčího a Krátkeho by sa vzdal poslaneckého mandátu. „Bolo by to poctivé. Chápem, za čo zahlasovali, osobne s tými zmenami v ústave súhlasím, ale spôsobom najhorším možným,“ dodal. „Do zajtra by sme mohli mať určite riešenie,“ doplnil. Na pondelkovom zasadnutí podľa Matoviča dvojica poslancov pravdepodobne nebude. Vysvetlil, že Krátky je chorý a Krajčí je pripravený prísť, keď bude treba. „Keď budú ostatní poslanci chcieť, príde, keď nebudú chcieť, nepríde,“ povedal o Krajčím.
archívne video
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) novinárom pred zasadnutím klubu povedala, že sa jej rozhodnutie Krajčího a Krátkeho ľudsky veľmi dotklo. Na ich mieste by sa tiež vzdala mandátu. „Neviem vôbec vyhodnotiť, ako sa kolegovia rozhodli, mali na to víkend,“ skonštatovala s tým, že v hodnotových otázkach sa poslanci v ich klube riadia svojím svedomím. Problém je však to, že po polroku dvojica poslancov zmenila názor a neinformovala o tom dostatočne vopred.
Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer-SD, ak by novela neprešla. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. Matovič ešte v piatok povedal, že na vzdanie sa mandátu dvojicu poslancov nevyzýva, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne. Vtedy odmietol ich vylúčenie z poslaneckého klubu. Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH. Do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia - muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.