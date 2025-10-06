Pondelok6. október 2025, meniny má Natália, zajtra Eliška, Elisa

Najvyšší kontrolný úrad preverí sociálne podniky po podnete Veroniky Remišovej

Veronika Remišová
Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) plánuje skontrolovať fungovanie sociálnych podnikov na Slovensku. Informovala o tom v pondelok opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) s tým, že sa tak stalo na základe podnetu, ktorý podala na NKÚ z dôvodu podozrivých schém v oblasti sociálnych podnikov u ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD). Minister v reakcii odmietol opozičné podozrenia a Remišovú obvinil z viacerých klamstiev.

archívne video

Tlačová konferencia hnutia Slovensko k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Oceňujem, že na základe nášho podnetu boli sociálne podniky zaradené do plánu kontrol NKÚ, pretože je potrebné sa pozrieť nielen na tieto prípady, ale aj na fungovanie celého systému sociálnych podnikov. Ako sa prideľujú štatúty, ako sa zneužíva tento status a či napriamo zadávané zákazky pre sociálne podniky nie sú systematicky predražené,“ vyhlásila Remišová na tlačovej konferencii.

Pripomenula, že jej podnet sa týkal konkrétneho prípadu, kedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR uzavrelo zmluvu na 900.000 eur bez súťaže. Na základe výnimky zo zákona dostal túto zákazku napriamo sociálny podnik CHFBLife, ktorý pritom podľa poslankyne získal svoj štatút podozrivo rýchlo, už tri týždne po vzniku. Zákazka bola navyše predražená, zdôraznila opozičná poslankyňa.

Rovnakú schému pritom podľa nej použil minister práce aj pred pár dňami, teda v čase, kedy oznamoval zmeny vo fungovaní sociálnych podnikov. Dňa 1. októbra uzavrel zmluvu za 719.768 eur so sociálnym podnikom ALAVAN, ktorý mal tržby za minulý rok menej ako 20.000 eur. Zákazka išla opäť napriamo bez verejnej súťaže a niektoré položky sú dvojnásobne predražené oproti firme, ktorá bola v roku 2024 riadne vysúťažená cez verejné obstarávanie, doplnila Remišová.

Ministerstvo sprísnilo pravidlá pre sociálne podniky

„Ako je už známe, MPSVR pod súčasným vedením predstavilo výrazné sprísnenie pravidiel pre fungovanie sociálnych podnikov. Aktuálny systém funguje v praxi už od roku 2018, pričom drvivá väčšina sociálnych podnikov vznikla v rokoch 2020 až 2023, teda počas predchádzajúcich vlád, ktoré žiadnym spôsobom nezasiahli,“ vyhlásil v reakcii Tomáš.

Remišová a jej opoziční kolegovia podľa neho „nehorázne klamali“ o sociálnom podniku ALAVAN, s ktorým ministerstvo práce uzavrelo zmluvu na drobné stavebné práce. Poukázal na to, že tento sociálny podnik vznikol po päťmesačnom štandardnom procese, ktorý sa začal ešte za prechádzajúcej vlády v októbri 2023. Lžou je podľa ministra aj informácia o priamom zadaní, keďže ponuka tohto sociálneho podniku bola vybraná ako najlacnejšia z piatich ponúk.

„A napokon sa ohradzujeme aj voči vyjadreniam o údajnom predražení zákazky. Ceny boli stanovené cez systém CENKROS a Remišová a spol. úmyselne a účelovo porovnali neporovnateľné položky. Ministerstvo je pripravené ceny transparentne preukázať,“ zdôraznil Tomáš.

Skupina opozičných politikov tak podľa neho opäť „nízkym spôsobom“ zaútočila na podnik, ktorý zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, pre ktorých je toto často jediná možnosť zamestnať sa. „Kto iný ako ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má ponúkať časť zákaziek pre odkázaných ľudí, a preto len pokračujeme v tejto dlhodobej zaužívanej praxi. Dokonca aj samotný zákon o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby ministerstvá pri 6 % zákaziek zvažovali sociálny aspekt,“ doplnil minister.

Viac o téme: Sociálne podnikySlovenskoErik TomášVeronika RemišováZa ľudíHlas-SD
Ďalšie zo Zoznamu