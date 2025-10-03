Veronika Remišová kritizuje Kmeca za reklamu: Jeho úrad to považuje za klamstvo

BRATISLAVA - V marci 2025 zadal Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD) zákazku s názvom: Výroba reklamného spotu „Polčas Plánu obnovy s Petrom Kmecom“. Podľa zadania zákazky malo ísť o spot v dĺžke maximálne 30 sekúnd a súťaž dopadla tak, že vyhrala firma s cenou viac ako 173.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Za sekundu podľa nej „prešustrovali“ ľudia z Hlasu 5789 eur, preto podáva podnet ohľadom zákazky na kontrolné orgány. Kmecov úrad sa voči Remišovej vyjadreniam ohradil a považuje ich za účelové klamstvo.
„Pre občana jedna podstatná správa: Kým vy máte vyššie odvody, menej voľných dní, živnostníci aj zamestnanci počítajú, či im to vychádza do výplaty, pričom minister financií posiela občanov variť džemy, tak si Hlas zadáva zákazku na 30-sekundový spot za viac ako 173.000 eur. Toto je odkaz vlády a špeciálne strany Hlas pre skonsolidovaného občana. Za sekundu prešustrovali ľudia z Hlasu 5789 eur. Za jednu sekundu! Toto sú asi najdrahšie sekundy v histórií Slovenska. Sú to takmer štyri priemerné mesačné platy obyčajného človeka na Slovensku, pre mnohých ľudí je to takmer polročný plat,“ zdôraznila Remišová.
archívne video
Remišová avizovala, že pre zákazku podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad a na Úrad na verejné obstarávanie, pretože podľa nej existujú pochybnosti o hospodárnosti a efektívnosti. „Súťaž, kde medzi sebou akože súťažia firmy, ktorých majitelia majú byty v jednom baráku, nehorázne drahý spot v čase konsolidácie, žiadna zmluva - to sú praktiky strany Hlas. Pripomínam občanom, koľko klamstiev a podvodov vyprodukovali predstavitelia Hlasu pred voľbami. Vládna koalícia a špeciálne strana Hlas oklamali ľudí a pred voľbami sľubovali, že na Slovensku bude raj na zemi. A dnes, po dvoch rokoch pri moci ukazujú, že nielenže na Slovensku sa situácia ľudí dramaticky zhoršila, ale oni ešte drzo okrádajú občanov a rozhadzujú ich ťažko zarobené peniaze na svoje papalášske hlúposti,“ uzatvorila Remišová.
„Úrad podpredsedu vlády sa dôrazne ohradzuje voči klamlivým a zavádzajúcim tvrdeniam Veroniky Remišovej. Uvedený reklamný spot bol jedným z troch formátov, ktoré úrad vysúťažil a bol súčasťou kampane plánu obnovy na priblíženie konkrétnych opatrení, ktoré realizuje,“ uviedol v reakcii na Remišovú Kmecov úrad.„Opätovná hrubá neznalosť pani Remišovej, tentokrát v audiovizuálnej tvorbe, nemá absolútne opodstatnenie a je účelovým klamstvom. Cena za uvedené služby bola 141.197 eur (bez DPH). V celej kampani bol použitý iba jeden záber z fotobanky, keďže v tom čase nebolo možné získať reálnu fotografiu datacentra z plánu obnovy. Kampaň bola riadne vysúťažená a úrad postupoval v súlade so zákonom,“ dodal úrad podpredsedu vlády Kmeca.