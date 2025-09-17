Inšpekcia VARUJE, vysávače známej značky môžu začať horieť! Problémom sú akumulátory, nemáte ich doma?

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia informuje o stiahnutí akumulátorov pre vysávače Rowenta X-force FLEX. Stiahnutie sa týka modelov vyrobených pred decembrom 2024 s určitými indexmi, kde existuje riziko požiaru.
"Spoločnosť Groupe SEB dobrovoľne sťahuje z trhu a bezplatne vymieňa akumulátory pre tyčové vysávače X-force FLEX 14.60 a X-force FLEX 15.60 typu RH99, u ktorých v zriedkavých prípadoch a výlučne počas používania výrobku môže dôjsť u akumulátora k tepelnej udalosti. Tieto udalosti sú obmedzené svojim rozsahom vďaka bezpečnostným systémom batérie, ale môžu zahŕňať emisiu dymu alebo plameňov, čo môže viesť k nebezpečenstvu vzniku požiaru," zverejnila oznam spoločnosti Slovenská obchodná inšpekcia.
Spoločnosť približuje, že stiahnutie z trhu sa týka akumulátorov vysávačov vyrobených pred decembrom 2024 s indexom 4Q1, 4Q2, prípadne akumulátorov, u ktorých index nie je uvedený a zahŕňa aj akumulátory príslušenstva označené označením ZR009702 alebo SS-2230002589.
"Pre identifikáciu akumulátora je potrebné skontrolovať jeho identifikačný štítok, ktorý sa nachádza na hornej strane akumulátora," uvádza spoločnosť a vyzýva zákazníkov, ktorí vlastnia niektorý z vyššie uvedených vysávačov, vyrobený pred decembrom 2024, aby tento vysávač prestali používať a požiadali o výmenu jeho akumulátora. "Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke www.rowenta.sk alebo prostredníctvom e-mailovej adresy product.support.czsk@groupeseb.com," konštatuje na záver.