Na trhu sa nachádzala nebezpečná obuv! Inšpekcia VARUJE, hrozia pomliaždeniny a zlomeniny

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na nebezpečnú pracovnú obuv LEMAX. Členková bezpečnostná obuv čiernej farby s oranžovým šitím nespĺňa bezpečnostné normy a môže spôsobiť poranenie dolných končatín. Výrobok navyše nie je riadne označený povinnými údajmi o výrobcovi.
Inšpekcia upozorňuje na ďalší nebezpečný výrobok na trhu. Je ním "pracovná bezpečnostná obuv LEMAX, art no. F20119#." Ide o členkovú bezpečnostnú obuv čiernej farby s tužinkou v špičke, so šitím oranžovou niťou a oranžovou výstelkou. "Výrobok nie je označený povinnými údajmi o výrobcovi (dovozcovi). Na výrobku sa nachádza len označenie obchodnou značkou LEMAX a označenie CE," opisuje SOI a dodáva, že výrobok je balený v žltej kartónovej krabici. Súčasťou balenia boli informácie o údržbe a ošetrení obuvi.
Dôvodom nebezpečnosti tejto obuv je riziko poranenia dolných končatín - pri páde predmetu na topánku môže dôjsť k vzniku pomliaždeniny alebo zlomeniny prstov na nohe. "Bezpečnostná obuv neposkytuje očakávanú ochranu z dôvodu nedostatočnej odolnosti proti nárazu, proti stlačeniu a proti prepichnutiu," varuje inšpekcia.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.