Inšpekcia sťahuje z trhu výrobok známej ZNAČKY! Vážne ohrozenie zdravia, NEPOUŽÍVAJTE ho

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) nariadila stiahnutie nebezpečného strojčeka na strihanie vlasov značky ETA. Pri používaní výrobku hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. SOI odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečný výrobok "Strojček na strihanie vlasov ETA, Type: ETA534190000", pôvodom z Českej republiky. Ide o elektrický strojček určený na strihanie vlasov, ktorý je napájaný prostredníctvom trvale pripevneného prívodného kábla. Telo strojčeka je vyrobené z plastu sivo-čiernej farby.
"Na prednej strane strojčeka sa nachádza kovová strihacia hlava vhodná pre použitie vymeniteľných plastových nadstavcov rôznych dĺžok. Na spodnej strane strojčeka sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedené obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, symbol triedy ochrany II, technické parametre a povinné piktogramy," opisuje inšpekcia s tým, že strojček je balený v kartónovom obale. Ku strojčeku je priložený písomný návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
Pri používaní storjčeka hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. "V dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia vnútorných vodičov strojčeka sa pri bežnom používaní môžu zmenšiť povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti pod predpísané hodnoty, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom," približuje SOI.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, k jeho stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.