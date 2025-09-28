Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Potravinári sťahujú z trhu TÚTO pochúťku! Našli v nej nebezpečné toxíny, NEJEDZTE ju

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Kontrola potravín odhalila nebezpečné hladiny aflatoxínov v hrozienkach dovezených z Iránu cez Poľsko. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Úrady nariadili okamžité stiahnutie produktu z trhu a informovanie odberateľov o rizikách.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Prešov kontrolu v prevádzke Ravita s.r.o. v Prešove odber vzorky výrobku "Hrozienka nesírené Sultánky 400g", pôvodom z Iránu, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 31. marca 2026.

Hrozienka boli dodané z Poľska od dodávateľa ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemyslowa 2, 37-100 Lancut, Poľsko. "V dodanej vzorke bol zistený prekročený maximálny limit aflatoxínu B1 a sumy aflatoxínov B1, B2, G1, G2," informovala ŠVPS SR. Predmetný výrobok bol vyrobený v množstve 62 kusov.

Aflatoxíny

Aflatoxíny sú jedovaté látky, ktoré sa vyskytujú v potravinách napadnutých plesňou. Aflatoxín B1 je silno toxický a karcinogénny mykotoxín produkovaný plesňami rodu Aspergillus, ktorý sa vyskytuje ako kontaminant v potravinách, najmä v arašidoch, kukurici a sušenom ovocí. V tele sa premieňa na epoxid, ktorý poškodzuje DNA a môže viesť k mutáciám a poškodeniu pečene.

Príslušná RVPS bezodkladne nariadila predmetný výrobok stiahnuť z predaja a informovať odberateľov. "V súčasnosti sa predmetný výrobok v obchodnej sieti už nenachádza, bol stiahnutý v množstve 33 kusov," konštatujú na záver potravinári.

