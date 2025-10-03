Obľúbený reťazec sťahuje z trhu známu POTRAVINU: Môže obsahovať kúsky skla!

BRATISLAVA - Obľúbený reťazec Kaufland sťahuje z predaja lečo kvôli možnej prítomnosti kúskov skla. Zákazníci by nemali výrobok konzumovať a môžu ho vrátiť v ktorejkoľvek predajni bez pokladničného bloku za plnú náhradu.
Kaufland sťahuje z predaja potravinu "K-Classic Lečo, 720ml".
- EAN: 4063367234613
- Doba minimálnej trvanlivosti: 13.10.2026 (dátum minimálnej trvanlivosti sa nachádza na okraji viečka pohára)
- Dodávateľ: I. Schroeder KG (GmbH&Co) Am Sandtorkai 37, 20457 Hamburg.
"Nie je možné vylúčiť, že napriek rozsiahlym preventívnym opatreniam sa v jednotlivých pohároch uvedenej šarže nachádzajú kúsky skla. Keďže nemožno vylúčiť riziko poranenia, zákazníci by mali prísne dodržiavať stiahnutie z predaja a nekonzumovať dotknutý výrobok," informuje spoločnosť s tým, že daný produkt bol predávaný v predajniach Kaufland a okamžite reagovala stiahnutím predmetného výrobku z predaja.
Spolčonosť deklaruje, že zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a dostanú čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku. Výrobca I.Schroeder KG aj samotný Kaufland sa všetkým dotknutým osobám za spôsobené nepríjemnosti ospravedlňujú.