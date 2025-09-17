Na mol opitá policajtka viezla deti a spôsobila nehodu! Nafúkala takmer tri promile

VEĽKÉ ÚĽANY – Medzi obcami Veľké Úľany a Jelka došlo ešte koncom leta k dopravnej nehode. Žena, ktorá v aute viezla dve deti, narazila vo večerných hodinách do minivanu, v ktorom sedelo ďalších šesť detí. Ako sa ukázalo, za volantom sedela policajtka slúžiaca v Dunajskej Strede, ktorá nafúkala takmer 3 promile alkoholu.
O incidente informovala televízia Markíza. Policajtka po nehode nafúkala takmer tri promile alkoholu, teda trojnásobok hranice, po ktorej už ide o trestný čin. Presné okolnosti nehody, prečo viezla deti v takomto stave a kam smerovala, zatiaľ nie sú známe.
Prípadom sa zaoberá policajná inšpekcia a vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby už ženu obvinil z trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Polícia zároveň zadržala jej vodičský preukaz a všetko nasvedčuje tomu, že jej služba v policajnom zbore dočasne skončí.
„Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Dunajskej Strede najbližší pracovný deň po skutku, spracoval návrh na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby príslušníka PZ. S predloženým návrhom sa stotožnil aj riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Trnave a služobnou cestou bol predložený na ministerstvo vnútra SR na jeho realizáciu,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Veronika Dachová.