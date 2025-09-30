Rakúsko vyšetruje údajné zneužívanie detí v charitatívnom zariadení

VIEDEŇ - Rakúska prokuratúra v pondelok uviedla, že začala vyšetrovanie tvrdení o údajnom zneužívaní detí v zariadení starostlivosti prevádzkovanom medzinárodnou charitatívnou organizáciou na západe krajiny. Informuje o tom agentúra AFP.
Charitatívna organizácia SOS Children's Villages sídli v Rakúsku, a svojimi centrami a programami podporuje viac než 2,5 milióna ľudí - predovšetkým detí - vo viac než 130 krajinách pomocou sirotám a ďalším osobám v núdzi. Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo si charitatívna organizácia objednala internú štúdiu o podozrení zo zneužívania detí, ktorej obsah bol minulý týždeň odhalený v správach miestnych médií.
Štúdia sa zaoberala podozrením zo zlého zaobchádzania v zariadení starostlivosti v rakúskom meste Imst v Tirolsku, doposiaľ však nebola oficiálne zverejnená. Prokuratúra v Innsbrucku v pondelok oznámila, že v súvislosti s týmito tvrdeniami začali vyšetrovanie proti „neznámym páchateľom“. Pre agentúru AFP prokurátor Hansjörg Mayr uviedol, že poverili miestnu kriminálnu políciu, aby prešetrila, „či existujú dôvody na trestné stíhanie v ôsmich prípadoch, ktoré boli spomenuté v štúdii“.
K incidentom podľa správy „došlo medzi rokmi 2012 a 2020 a vyšetrujú sa pre údajné zneužívanie a zlé zaobchádzanie s deťmi vrátane zbavenia slobody a ublíženia na zdraví“, spresnil Mayr. Samotná charitatívna organizácia začiatkom tohto mesiaca uviedla, že bola zriadená externá komisia na prešetrenie jej zariadení v Rakúsku po obvineniach zo zneužívania detí v iných domovoch starostlivosti vrátane Moosburgu v Korutánsku, dodáva AFP.