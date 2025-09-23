Rezort vnútra chce, aby boli služby v digitálnej identite použiteľné aj pre súkromný sektor

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR aktuálne pracuje na tom, aby boli služby v digitálnej identite použiteľné aj pre tretie strany, teda aj súkromný sektor, nielen pre štátnu správu. Občania by sa tak mohli vedieť prihlásiť napríklad do banky alebo k svojmu kontu u mobilného operátora. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala pri príležitosti konferencie Cyber Security Days 2025.
„Dnes sa týmito údajmi viete prihlásiť napríklad do slovensko.sk a k niektorým ďalším službám štátu, ako je finančná správa a podobne. Do budúcna pracujeme na tom, aby ste sa vedeli prihlásiť napríklad k svojmu kontu u mobilného operátora, prípadne do banky a urobiť povedzme prevod, prípadne si uzavrieť poistku o nehnuteľnosť alebo životnú poistku,“ demonštroval Hrachala.
Bezpečnejšie než fyzické doklady
Hrachala zároveň vylúčil, že by boli digitálne doklady menej bezpečné ako tie fyzické. Ozrejmil, že digitálny doklad je schovaný za dvojfaktorovou autentifikáciou a ďalšími bezpečnostnými prvkami. „Keď stratíte fyzický doklad, ten, kto ho nájde, má doklad okamžite k dispozícii a vie ho zneužiť,“ spresnil Hrachala. Potvrdil, že citlivé informácie občanov Slovenska sú v digitálnom doklade v bezpečí.
Rozšírenie na bežné preukazy
Rezort takisto plánuje rozširovanie dokladov o tie, ktoré sú viazané na túto identitu, ako v súčasnosti občiansky a vodičský preukaz. Rozširovanie sa má týkať tých dokladov, ktoré ľudia bežne pri sebe nosia. Ide napríklad o preukazy zo Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, zbrojný preukaz, zbrojný lístok a ďalšie.
Hrachala pripomenul, že ministerstvo vnútra poskytuje novinku v oblasti zvýšenia bezpečnosti osobných údajov a identity v digitálnom priestore občanov v podobe digitálnej identity. Pripravili ju spolu s digitálnou peňaženkou a dokladmi. Umožní sa v digitálnom priestore bezpečne autentifikovať jednotlivým občanom SR. Rezort očakáva, že v priebehu dvoch rokov bude štandardom aj v EÚ, že sa bude možné týmito dokladmi a identitami preukazovať vo virtuálnom priestore.