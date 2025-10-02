Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Inšpekcia obvinila príslušníka ZVJS! Hovorí až o 15 skutkoch, ktoré páchal v Leopoldove

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Leopoldove z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ktorý spočíva z pätnástich samostatných skutkov. Informovala o tom hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

"Úrad inšpekčnej služby, v spolupráci s preventívno-bezpečnostnou službou Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov, vykonal policajnú akciu s krycím názvom KARMA. Bola zameraná na dokumentovanie trestnej činnosti príslušníka ZVJS v Leopoldove, ktorý sa mal násilne správať k odsúdeným fyzickými útokmi a vyhrážaním a taktiež mal aj neoprávnene prenášať zakázané veci do priestorov ústavu pre ním vybraných odsúdených," priblížila Dobiášová.

Podľa ÚIS bol počas policajnej akcie zadržaný príslušník ZVJS, služobne zaradený ako pedagóg. Bola vykonaná domová prehliadka a prehliadky iných priestorov. "Na základe dôkaznej situácie a ďalších procesných úkonov vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil pedagóga z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie," dodáva hovorkyňa s tým, že mužovi môže hroziť trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.

