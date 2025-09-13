Policajt po nehode nafúkal skoro dve promile: Kolegovia museli hľadať jeho zbraň aj preukaz

POLTÁR – Má dohliadať na dodržiavanie zákonov, no sám jeden porušil. Policajt pôsobiaci na banskobystrickom obvodnom oddelení šoféroval auto pod vplyvom alkoholu.
Policajt havaroval neďaleko Poltára. Jeho auto skončilo po šmyku mimo cesty. "Príslušník PZ bol podrobený dychovej skúške na prítomnosť etanolu s pozitívnym výsledkom 0,85 mg/l," stálo v písomnom stanovisku Tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. Upozornil na to portál noviny.sk. Policajt sa dostatočne sa nevenoval vedeniu vozidla a neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam. Pri nehode sa síce nezranil, no skončil v policajnej cele, kde triezvel.
Policajti museli okolie miesta nehody okrem toho prehľadávať za pomoci detektora kovov. Nebolo totiž známe, kde má dotyčný policajt služobnú zbraň a preukaz. Nakoniec sa však našli u neho doma.
"Vo vzťahu k otázke týkajúcej sa straty zbrane a služobného preukazu konštatujeme, že predmetné okolnosti nie sú predmetom trestného konania v pôsobnosti úradu inšpekčnej služby," píše sa v stanovisku. "Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal trestné stíhanie a následne vzniesol obvinenie za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," doplnili.
Okrem toho v súčasnosti prebieha konanie o jeho prepustení zo služobného pomeru.