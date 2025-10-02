Spolubývajúci počuli desivé zvuky, potom nastal ŠOK: V skrini našli mŕtve dieťa! Matka (21) šla do McDonald´s

LEXINGTON - Spolubývajúci Laken Snellingovej (21) počuli hlasné zvuky vychádzajúce z jej izby približne v čase, keď rodila. Neskôr sa vkradli do jej izby, keď si Laken išla pre McDonald's, a našli mŕtveho novorodenca natlačeného v jej skrini. Žena čelí vážnym obvineniam vrátane týrania mŕtvoly, falšovania fyzických dôkazov a zatajenia pôrodu dieťaťa.
Podľa prokurátorov Snelling porodila približne o štvrtej hodine ráno 27. augusta. Spolubývajúci v tom čase počuli z jej izby hlasné zvuky. Snelling údajne povedala polícii, že po pôrode bola pri vedomí približne pol hodiny, potom stratila vedomie a zaspala na dieťati. Keď sa prebudila, chlapček už modral, čo ju viedlo k presvedčeniu, že je mŕtvy, uvádza sa v dokumente. Informuje o tom Mirror. Podľa správy televízie WKYT Snelling zabalila bábätko "ako burrito" a položila ho na podlahu vedľa seba.
Mladá matka potom údajne opäť zaspala a prebudila sa o pol ôsmej ráno na budík. Následne umiestnila dieťa do uteráka a placentu do čierneho odpadkového vreca a uložila ich do svojej skrine. Spolubývajúcimi Snelling tvrdila, že hlasné zvuky, ktoré počuli, boli kvôli tomu, že omdlela a spadla. Neskôr im povedala, že ide k lekárovi. Policajné záznamy ukazujú, že potom opustila byt, vynechala svoju prednášku o pol desiatej a cez aplikáciu si objednala jedlo z McDonald's, ktoré si následne vyzdvihla v reštaurácii. Snelling navštívila aj študentskú kliniku, no dovnútra nevošla.
Dieťa objavili jej spolubývajúci a zavolali políciu
Zatiaľ čo bola preč, jej spolubývajúci vstúpili do jej izby a objavili krvou nasianutý uterák na podlahe a plastový vrece obsahujúce dôkazy o pôrode, tvrdia prokurátori. Neidentifikovaná osoba zavolala na políciu a opísala dieťa ako studené na dotyk.
Keď sa bývalá roztlieskavačka University of Kentucky vrátila domov, bola zadržaná políciou. Po vyšetrovaní polícia zhabala Snellingov telefón a údajne zistila, že vykonala viaceré internetové vyhľadávania týkajúce sa rôznych vecí súvisiacich s tehotenstvom, pričom bolo zistené, že viaceré obrázky z pôrodu boli vymazané. To viedlo vyšetrovateľov k presvedčeniu, že mohli byť vymazané aj iné položky v pokuse ukryť akékoľvek dôkazy o tehotenstve, pôrode a novorodencovi.
Počas návštevy pôrodného oddelenia Univerzity Kentucky Snelling údajne povedala personálu, že odhaduje, že dieťa bolo nažive a že počula, ako dieťa mrnká. Orgány uviedli, že dieťa vyzeralo byť donosené, keď našli mŕtve novorodeniatko v skrini. Snelling sa začiatkom septembra na pojednávaní k obvineniam. V piatok bola opäť na súde, kde sa vzdala svojho práva na predbežné vypočutie. Snelling je momentálne na kaucii a bolo jej nariadené zostať v domácom väzení.