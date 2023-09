MIMORIADNY ONLINE Voľby2023: Slováci si volia nový parlament v predčasných voľbách: Prví ľudia už odvolili

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Je tu deň D. Slovensko si v predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky opäť vyberá svojich zástupcov v parlamente. Pomerne bohatú kampaň máme po niekoľkých mesiacoch za sebou a v týchto chvíľach je už len na občanoch, ako sa pri volebných urnách rozhodnú. Tento volebný deň aktívne sledujeme až do samého konca, kedy budú známe priebežné výsledky. Buďte pri tom s nami a nič podstatné vám počas volebnej soboty neujde.

Video: Na Slovensku sa začali predčasné parlamentné voľby

Na Slovensku sa začali predčasné parlamentné voľby (Zdroj: TASR/František Iván)

na Slovensku sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

volebné miestnosti po celej krajine sú otvorené od 7.00 do 22.00

na odvolenie vo vašom volebnom obvode vám stačí občiansky preukaz , ak však volíte mimo neho, musíte sa okrem neho prezentovať aj hlasovacím preukazom

sledujte s nami priebežné volebné výsledky na tomto odkaze - VÝSLEDKY

ak ste už neboli voliť dlhšie, alebo idete voliť prvýkrát, rozhodne neobíďte náš volebný návod

preferenčné hlasy môžete odovzdať najviac v počte štyri a udeľujú sa krúžkovaním čísel kandidátov vybranej strany, nie krížikovaním!

Sledujte volebné výsledky spolu s nami >> VÝSLEDKY

ONLINE

8:50 Voľby v okrese Nitra a Zlaté Moravce sa začali bez problémov a načas. Namiesto obvyklých 71 okrskov v Nitre vzniklo pre septembrové voľby 72 okrskov. Dôvodom je výstavba a s ňou pribúdajúci počet obyvateľov v mestskej časti Janíkovce, kde mesto zriadilo namiesto jedného dva okrsky.

8:45 Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných parlamentných voľbách osobne, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Je určená napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku.

8:40 Na východe Slovenska otvorili všetky volebné miestnosti.

8:25 Vysoký záujem o voľby zaznamenali v sobotu ráno v Dolnom Kubíne. Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta uviedol, že v časti Záskalie sa pred volebnou miestnosťou tvorili rady. Podľa jeho slov zatiaľ "všetko beží plynule".

8:20 Prvou voličkou, ktorá hlasovala v sobotňajších parlamentných voľbách v Malackách, bola zdravotníčka Patrícia. "Z volebnej miestnosti sa ponáhľala priamo do práce v nemocnici," informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.

8:15 Počas sobotných predčasných parlamentných volieb je voličom k dispozícii infolinka Ministerstva vnútra (MV) SR. Môžu na ňu volať počas celého dňa, a to až do uzatvorenia volebných miestností.

8:10 V Košiciach a v okrese Košice-okolie sa začali voľby bezproblémovo."Neevidujeme žiaden podnet, aby bolo hlasovanie oddialené, čiže máme za to, že všetky volebné okrsky boli otvorené včas," uviedla za OKV Košice Denisa Vargová Lukáčová. V územnom obvode mesta Košice je zriadených 193 volebných okrskov.

(Zdroj: TASR)

(Zdroj: TASR)

8:00 Voliči začali prúdiť do volebných miestností v Záhoskej Bystrici hneď po otvorení. Jeden z prvých sa priznal, že sa pri hlasovaní rozhodoval až na poslednú chvíľu. Na otázku, k čomu by mal prispieť jeho hlas skonštatoval, že by to malo byť ku "konečne normálnemu Slovensku".

7:30 Ministerstvo vnútra (MV) SR nemá avizované žiadne problémy, ktoré by bránili otvoreniu volebných miestností. Informovala o tom riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na MV SR Eva Chmelová.

7:00 Volebné miestnosti sa otvorili.

6:20 Budú môcť dnes využiť svoje voličské právo ľudia hospitalizovaní v nemocnici? Nemocnice majú pre pacientov jasnú odpoveď. Upokojili aj rodiace ženy.

6:10 Riaditeľka odboru volieb na Ministerstve vnútra Eva Chmelová reaguje na najväčšiu konšpiráciu v súvislosti s aktuálnymi voľbami, približuje niekoľko stupňovú kontrolu správnosti hlasovania a približuje aj volebné zážitky, ktoré jej za desať rokov v jej funkcii najviac utkveli v pamäti.

6:00 Volebné miestnosti po celom Slovensku sa už o hodinu otvárajú.

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Nadišla volebná sobota

Predčasné parlamentné voľby sa konajú v sobotu 30. septembra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h . Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov. V ére samostatného Slovenska ide už o 9. voľby do Národnej rady SR. Priebežné výsledky môžete sledovať spolu s nami na tomto odkaze.

(Zdroj: Topky)

Preukázať sa môžete občianskym preukazom, no ak volíte mimo bydliska, pripravte si aj hlasovací preukaz

Pri vstupe do volebnej miestnosti sa volebnej okrskovej komisii prezentujete odovzdaním občianského preukazu . Ak však volíte mimo svojho bydliska v inom obvode, na túto chvíľu si musíte nachystať už aj vopred vybavený hlasovací preukaz , ktorý ste mali možnosť si bezodkladne vybaviť osobne najneskôr do 29. septembra.

Okrsková volebná komisia vám následne tento hlasovací preukaz odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov. Odobratie spočíva logicky aj v tom, aby sa preukaz nedal použiť viackrát a nedošlo tak k volebnému podvodu v podobe duplicitného hlasovania. Preukaz sa vydal tomu-ktorému voličovi len raz, pri prípadnej strate mu obec nový už nevydáva. Ak už raz volič hlasovací preukaz dostal, nemôže bez neho voliť ani v mieste svojho bydliska.

(Zdroj: TASR/František Iván)

Krúžkujú sa najviac štyria kandidáti, pozor na priestupky

Ak obdržíte od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky, v jednom z nich zakrúžkujte najviac 4 preferenčné hlasy pre konkrétnych kandidátov. Krúžkovať ich môžete aj menej, napríklad jedného či troch. Nikdy však nie viac ako štyroch. Takým spôsobom sa oberiete o možnosť preferentných hlasov a váš hlas sa odovzdá len pre stranu ako takú. Následne obalku zalepte do obálky, ktorú vám komisia rovnako vydá.

Túto obálku pred zrakmi komisie vhoďte do volebnej urny. Nevyužitých lístkov sa zbavte tak, že ich vhodíte do urna na nepoužité hlasovacie lístky, ktorá bude tiež vo volebnej miestnosti. Ak sa pokúsite tieto lístky vyniesť so sebou von, alebo sa dotyčných lístkov nezbavíte, hrozí vám pokuta a aj scenár, že v týchto voľbách zahodíte možnosť ako občan krajiny odvoliť.

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť

×

Prvýkrát budú voľby spracovávané plne elektronicky

Priebežné výsledky sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Na Slovensku budú deviate voľby do NR SR významné aj preto, že budú prvýkrát spracovávané plne elektronicky. Ukazovať sa bude stav sumarizácie, volebná účasť aj úspešnosť politických subjektov. "Dostupné budú údaje v súhrne za SR aj za osem krajov, 50 územných obvodov a 79 okresov," priblížil na štvrtkovej tlačovej konferencii vedúci oddelenia volieb ŠÚ Jozef Brinda.

Definitívne výsledky volieb budú obsahovať podrobné dáta za takmer 3000 obcí a miest do úrovne jednotlivých okrskov. Počas volebného víkendu budú dočasne nedostupné vybrané služby a portál ŠÚ. Priebežné výsledky môžete sledovať na našom webe Topky.sk.

Výsledky môžu prísť rýchlejšie, ako tomu bolo v minulosti

Sobotné parlamentné voľby budú prvé, v ktorých volebné komisie zápisnice s výsledkami vytvoria aj odošlú na sumarizáciu povinne elektronicky. Všetky zápisnice budú podľa šéfa ŠÚ SR Petra Peťka vytvorené a spracované elektronicky. Obce nebudú musieť nosiť fyzicky zápisnice, Peťko preto predpokladá rýchlejšie spracovanie výsledkov. Týka sa to všetkých takmer 6100 zápisníc okrskových aj okresných volebných komisií.

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Zo zahraničia prišiel rekordný počet obálok, takmer 60-tisíc

Sumarizovať výsledky volieb bude vyše 700 odborníkov štatistického úradu v rámci 51 sumarizačných útvarov. Z nich bude 49 pôsobiť pri okresných volebných komisiách v rámci SR, jeden sumarizačný útvar bol vytvorený pre komisiu, ktorá spracováva výsledky zo zahraničia. V sídle štatistického úradu v Bratislave bude pôsobiť aj centrálny sumarizačný útvar. Ministerstvo vnútra SR už v piatok zaregistrovalo spolu 58 779 návratných obálok od voličov, ktorí hlasovali poštou zo zahraničia. Ide o rekordný počet.

Najväčší tlak bude na Bratislavu

Najviac zaťaženým bude sumarizačné pracovisko v Bratislave, kde sa budú spracovávať výsledky z 398 okrskov. Najmenej zaťaženými budú sumarizačné útvary v Šali, Dolnom Kubíne, Stropkove, Pezinku, Malackách a Ružomberku.

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Volebným komisiám pomáha pri sumarizovaní výsledkov Integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Funkčnosť a spoľahlivosť programového vybavenia a komunikačných sietí systému IVIS potvrdili tri skúšky.

Polícia bude má tiež plné ruky práce, pozor na priestupky, hrozí vám pokuta

Polícia robí všetky kroky k potlačeniu prípadov volebnej korupcie. Skonštatoval to policajný prezident Štefan Hamran. Polícia rieši viaceré trestné konania súvisiace s volebnou korupciou, no zatiaľ nebol nikto obvinený.

"Polícia robí všetky kroky smerujúce k tomu, aby potlačila všetky prípady volebnej korupcie. Ak sú prejavy volebnej korupcie, tieto prípady budeme stíhať, pretože je to trestný čin," uviedol Hamran na štvrtkovej tlačovej konferencii.

(Zdroj: FB/Polícia SR)

Viceprezident Policajného zboru Damián Imre pripomenul, že na linke 158 alebo na najbližšom policajnom útvare sa dá nahlásiť každé podozrenie volebnej korupcie alebo iné skutky, ktoré by smerovali k narušeniu volieb.

Voličom treba zdôrazniť, že ak nastane incident, pri ktorom môže dôjsť k vážnemu úmrtiu pri členoch komisie (ako tomu bolo minulý rok), alebo dôjde na mimoriadne závažné priestupky ako vynesenie volebných urien z volebnej miestnosti, nielen že sa natiahne čas, kedy nebude možno zverejňovať prvé výsledky, ale hrozí vám aj pokuta vo výške minimálne 33 eur a vyššie.

Na Slovensku volia aj väzni

Záujem o hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách prejavilo zatiaľ 1737 väznených osôb. Voliť môžu väznené osoby so slovenským štátnym občianstvom a trvalým pobytom na Slovensku, ktoré v deň volieb dovŕšili 18 rokov a nemajú prekážku práva voliť. Informovala o tom hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.

(Zdroj: SITA)

Hlasy so zahraničia sú už odovzdané

Viac ako 54.000 voličov už hlasovalo poštou zo zahraničia. Spolu o voľbu poštou požiadalo takmer 73.000 občanov. Približne 26 percent zaregistrovaných ešte neodvolilo. Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Hlasovací lístok, poslaný poštou zo zahraničia, bude započítaný, len ak prišiel do 29. septembra do 12.00 h do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave. Volič mohol zaslať návratnú obálku zo zahraničia poštou alebo kuriérskou službou. Mohol ju zaslať aj zo Slovenska, alebo ju osobne, prípadne prostredníctvom inej osoby, mohol doručiť do podateľne. Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, mohol hlasovať len poštou.

MV SR tiež uvádza, že ak volič s trvalým pobytom na Slovensku nestihne včas zaslať návratnú obálku, alebo ju vôbec neodošle, má možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môže v obci trvalého pobytu. "Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je predtým najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu," spresnilo MV SR.

(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)