Nevídaný politický jav na našej scéne: S touto vládou nesúhlasíme, ale ... Má Cigániková novú kamošku?

Cigániková si zrejme s Dolinkovou bude rozumieť. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Jav, ktorý sme na slovenskej politickej scéne videli len málokedy a už vôbec nie bezprostredne po vzniku vlády, ale predsa sa to stalo. Zdá sa totiž, že medzi ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou z Hlasu-SD a niektorými predstaviteľmi opozície to vyzerá na korektné, ba čo viac, priateľské vzťahy. Dôkaz máme dokonca na fotografii.

Tlačová konferencia strany SASKA (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Reč je o predstaviteľoch pravicovej SASKY Jane Bittó Cigánikovej a ich tieňovom ministrovi zdravotníctva Tomášovi Szalayovi. Tí majú totiž za sebou stretnutie s ministerkou za Hlas, ktorá vedie rezort zdravotníctva v štvrtej vláde Roberta Fica. Sami priznávajú, že toto určite nie je ich vytúžený kabinet, no je tu jedno veľké ALE.

"Už po prvých dňoch novej vlády je vidieť, kade sa veľká časť ministrov či ministeriek chce uberať. Minister vnútra porušuje zákon, ministerka kultúry nevie napísať pár riadkov textu, ktorý by dával zmysel. Na spravodlivosti zase idú zmierňovať tresty za korupciu, lebo kamoši môžu sedieť. Tak, ako je táto vláda katastrofou, tak by ministerstvo zdravotníctva mohlo byť akousi oázou správneho vývoja sektora, zdravotníctvo má nádej, ale..." píše Cigániková v statuse.

Nadšenie po prvom stretnutí

Začiatkom týždňa sa totiž s poslaneckým kolegom a lekárom Tomášom Szalayom rozhodla prísť na ministerstvo zdravotníctva, kde sa stretli aj so samotnou ministerkou. "Hovorili sme o potrebách zdravotníctva, jej plánoch a o tom, čo nám budú posielať do parlamentu. So Zuzanou Dolinkovou sme mali vždy korektné vzťahy a po tomto prvom stretnutí sa zdá, že pani ministerka je pripravená konštruktívne spolupracovať s opozíciou, otvorene komunikovať a chodiť na výbory. Po rozhovore máme nádej, že sa tento sektor pohne správnym smerom," pozerá sa na celú situáciu s nadšením Cigániková.

(Zdroj: Facebook/Jana Bittó Cigániková)

"Tak, ako vnímam ministerku zdravotníctva pozitívne, stále si uvedomujem, kto je tu šéf, kto premiér a kto sú koaliční partneri. Pretože akokoľvek potrebné kroky ministerskí úradníci pripravia, stále môžu naraziť na politickú realitu. Ako aj reforma pani exministerky Kalavskej krátko pred voľbami 2020. Budeme pri tom, uvidíme," dodala na záver Cigániková.