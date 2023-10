Sulíkova fitnes jazda pokračuje: Všetko sa vyvíja, ako má, dokonca na tlačovke vytiahol modré sačko!

Sulík už schudol o päť kíl. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Jedálniček značne oklieštil a už si nedopraje ani sladké dobroty či alkohol. Zdá sa, že šéf SASKY Richard Sulík to so záväzkom schudnúť myslí skutočne vážne a jeho výsledky na sociálnej sieti hovoria za všetko. Dokonca sa začiatkom týždňa odvážil obliecť si belasé sako, do ktorého sa, zdá sa, po zhodení viacerých kíl napratal.