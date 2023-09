AKTUÁLNE Prvé problémy volieb: V dvoch okrskoch budú voliť dlhšie! Výsledky sa zverejnia neskôr

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

Mestská časť na sociálnej sieti spresnila, že k prípadu došlo v okrsku č. 41 na Základnej škole Gessayova 2. "Z dôvodu zdravotných komplikácií jedného z členov komisie, ktoré si vyžadovali zásah záchranárov, bude v tomto okrsku predĺžená možnosť odvoliť o 40 minút," informuje petržalská samospráva. V tomto volebnom okrsku tak budú môcť voliči odovzdať hlasovací lístok do 22.40 h.

V OKRSKU 41 NA ZŠ GESSAYOVA 2 PREDLŽUJEME ČAS HLASOVANIA 🕥 Z dôvodu zdravotných komplikácií jedného z členov komisie v... Posted by Petržalka on Saturday, September 30, 2023

Z dôvodu predĺženia hlasovania by malo pravdepodobne prísť aj k predĺženiu volebného moratória. O priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách sa uchádza 25 politických subjektov. Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na weboch www.volbysr.sk aj na webe www.teraz.sk. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia.

Svoj hlas vo voľbách odovzdala aj prezidentka Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

Okrem toho sa však voľby predĺžia aj v ďalšom okrsku, a to v Kostoľanoch pod Tríbečom. Dôvodom je, že 67-ročný pán odmietol vhodiť hlasovací lístok do správnej urny. Keď ho na to komisia upozornila, nahneval sa a poškodil urnu na nepoužité hlasovacie lístky. Čas volieb tam preto prerušili od 11.50 do 12.15, čo znamená, že tento okrsok bude otvorený až do 22.25 hod. Informujú o tom tvnoviny.sk

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)