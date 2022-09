Odborník o ODVOLÁVANÍ Matoviča: Hegerovi to môže rozviazať ruky! Rozhodnú hlasy Tarabu a spol., návrat SaS je bizarnosť

Opozícii na čele s Richardom Sulík, šéfom liberálov, ktorí návrh na odvolanie predložili, budú chýbať tri hlasy. Všetko tak bude závisieť od hlasov nezaradených poslancov. Ján Mičovský a Marián Čepček už uviedli, že svojho bývalého šéfa podporia. Čo na to politológ?

Rozhodujúci bude postoj nezaradených poslancov okolo Tarabu

Slavěna Vorobelová a Katarína Hatráková ešte nemajú jasno. Šanca odvolať Matoviča je relatívne vysoká, no rozhodujúci bude postoj nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. "Signály, ktoré smerom k nim vysiela Igor Matovič - hovoriac, že po jeho odvolaní sa môže SaS vrátiť do vládnej koalície - a následne to, že tento argument v súčasnosti používajú "tarabovci" na obhajobu toho, prečo pravdepodobne nebudú hlasovať za odvolanie Igora Matoviča, ma vedú k tomu, že si myslím, že Igor Matovič nakoniec ustojí hlasovanie o svojom odvolávaní," uviedol pre Topky politológ Jozef Lenč.

Práve o možnom návrate SaS v prípade odvolania Igora Matoviča sa hovorí už dlhšie. Sám Matovič by proti tomu nič nemal. Ak by ho odvolali, SaS dostane pozvánku vrátiť sa do koalície. "Nech sú akíkoľvek, stále je tam časť poslancov, ktorí to cítia demokraticky a nebudú pomáhať mafii a fašistom povaliť vládu v čase najväčších kríz," vysvetlil. Návrat SaS do vlády by však bola podľa Lenča neuveriteľná hlúposť.

O návrate SaS by sme nemali ani uvažovať

"Niečo tak bizarné, že by sme o tom nemali ani uvažovať. Už len predstava, že jeden z najpomstychtivejších politikov na Slovensku by bol ochotný po svojom odvolaní akceptovať návrat do koalície politika (a stranu), ktorého považuje za svojho aktuálne kľúčového nepriateľa, je viac než irelevantná," skonštatoval politológ.

Ak Matoviča odvolajú, Hegerovi to môže rozviazať ruky

V každom prípade sme sa na Slovensku podľa Lenča stali v ostatných týždňoch svedkami rôznych udalostí, ktoré sa vymykali akýmkoľvek racionálnym predstavám. "A tak je tu istá možnosť, že nakoniec uvidíme aj to, že "slony budú lietať" a SaS sa po prípadnom dovolaní Igora Matoviča vráti do vládnej koalície," myslí si.

O čom by svedčilo, keby sa Matoviča podarilo odvolať? "O tom, že menšinová vláda bude viac než si to uvedomovala a viac než si to prial Igor Matovič (a možno i Eduard Heger) závislá na hlasoch (podpore) strana SaS. Na druhej strane by toto odvolanie mohlo "rozviazať" ruky Eduardovi Hegerovi a primäť ho k tomu, aby o fungovaní vlády a vzťahu vlády a parlamentu konečne začal rozhodovať on a aspoň na čas sa z hovorcu vlády zmenil na predsedu vlády," dodal.

Sme rodina a Za ľudí nepodporia odvolanie Matoviča, opozícia áno

Koaličné strany Za ľudí a Sme rodina nepodporia odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií. Minister práce Milan Krajniak skonštatoval, že odvolanie člena vlády nepodporia, pretože sú súčasťou vládnej koalície. "Dúfam, že tento politický súboj prebehne v tomto prípade rýchlo," podotkol s tým, že parlament by sa mal venovať najmä zákonom na pomoc ľuďom. Strana Za ľudí podľa Remišovej nikdy nepodporila odvolanie člena koalície. Skritizovala stranu SaS, že sa pri zbere podpisov k návrhu na odvolanie Matoviča spojila s Hlasom-SD. "Žiadna antipatia nestojí za takýto typ spájania," doplnila.

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií iniciovala SaS. Argumentuje, že Matovič svojimi nápadmi ruinuje verejné financie a porušuje ústavu či zákony. Návrh podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD. Matovičovo odvolávanie chce v parlamente podporiť klub SaS, Smeru i Hlasu. V prípade, že sa pridajú aj poslanci ĽSNS a Republiky, spolu by mohlo odvolávanie podporiť 73 poslancov.