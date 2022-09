Matovič môže padnúť: Rozhodnú tri hlasy! Kartami zamiešajú aj obštrukcie... Návrať SaS? Čistá psychiatria

BRATISLAVA – Na začiatku to bol silný tandem, politickí partneri, ktorí sľubovali zmenu. Dnes si nevedia prísť na meno. S odstupom času je ťažké povedať, kde presne sa to zlomilo, no dlhoročné partnerstvo im vo vláde nevydržalo. Prišli urážky, osočovanie, ultimáta a nakoniec aj rozchod. Líder SaS so svojou stranou opustil koalíciu a v stredu sa chystá odvolávať svojho niekdajšieho spojenca – lídra OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča.

Každý mal svoju pravdu a len dvaja lídri vedia, prečo neboli po obrovskom úspechu v parlamentných voľbách schopný pokračovať bok po boku. Prečo mal každý svoju pravdu a nevedeli slušne diskutovať. Dnes vláda s kedysi ústavnou väčšinou vláde v menšine. Nie je to prvýkrát, kedy bude táto vláda čeliť odvolávaniu niektorého zo svojich ministrov. Pri Matovičovi je však veľká pravdepodobnosť, že sa hlasy nájdu.

Archívne VIDEO Šipoš (OĽaNO) nevylúčil, že po prípadnom odvolaní Matoviča budú rokovať so SaS o ich návrate

Takmer nerozlučný tandem zažil divoký rozchod

Problémy prišli prakticky ihneď po voľbách pri zostavovaní koalície, aj keď zo začiatku spolu ešte varili gnocchi... a odvtedy to išlo dole vodou. Prvá vážna kríza počas pandémia vyústila tým, že Igora Matoviča zosadili z premiérskeho kresla. Posty si vymenil s Eduardom Hegerom a stal sa ministrom financií. Po chvíli pokoja sa však začala črtať ďalšia kríza, ktorá vyvrcholila vypovedaním koaličnej zmluvy a ultimátom zo strany SaS. Ich hlavnou požiadavkou bol odchod Matoviča z postu šéfa rezortu financií.

Už od začiatku však bolo jasné, že sa tak nestane a sulíkovci tak začiatkom septembra opustili koaličný štvorlístok. Na stredajšej schôdzi parlamentu sa tak Sulík chystá dokončiť to, čo sa mu nepodarilo jeho ultimátom. Po odchode z koalície SaS avizovala, že bude iniciovať vlastný návrh na odvolanie Igora Matoviča. To sa im nakoniec podarilo a medzi opozičnými poslancami našli podporu.

Sulík našiel chýbajúce hlasy v Hlase

Pod návrh sa podpísalo všetkých 21 členov klubu SaS, dvaja nezaradení poslanci Tomáš Valášek (PS) a Miroslav Kollár (Spolu) a deväť nezaradených poslancov zo strany Hlas-SD vrátane Petra Pellegriniho. Šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová pri podpore Hlasu uviedla, že ponuku na podporu ich návrhu dostali najskôr poslanci, ktorí odišli z koalície. Z iniciatívy vylúčili extrémistov. Podpisy od poslancov okolo Petra Pellegirniho vysvetlila tým, že jednoducho prijali verejnú ponuku a klub SaS ich podpisy akceptoval.

Galéria fotiek (7)

Liberáli dlhodobo hovoria o Matovičovi ako o človeku, ktorý môže sa krach tejto koalície, rozvrat verejných financií a tak ďalej. Dôvody uviedli aj v návrhu na jeho odvolanie. Kým doteraz sa podľa nich zvykli podávať návrhy na odvolanie členov vlády len v snahe osloviť potenciálnych voličov, oni na to majú vážne dôvody, ktoré na niekoľkých stranách špecifikujú.

„Ich spoločným menovateľom je, že Igor Matovič sa spreneveril svojmu sľubu člena vlády. Svoje povinnosti si totiž neplnil v záujme občanov (...). Výkon funkcie člena vlády a ministra financií, a predtým predsedu vlády, poníma Igor Matovič ako „one man show“, ako priestor pre násilne presadzovanie svojich často neodborných myšlienok, ako nástroj boja o moc a realizáciu svojich súkromných vojen a ako nástroj pomsty,“ píše sa okrem iného v návrhu na odvolanie ministra financií.

Rozhodnú nezaradení, chýbajú tri hlasy

Kým doteraz boli odvolávania členov vlády viac-menej formalitou, tentoraz existuje reálna šanca, že sa nájde potrebný počet poslancov na odvolanie Matoviča. Keď sa opozícia pokúšala vysloviť Matovičovi nedôveru vlani v júni, za bolo iba 51 zákonodarcov. Na odvolanie člena vlády však treba minimálne 76 hlasov. Dnes už nie je úplne nereálne, že sa v parlamente nenájdu. Pod návrh sa podpísalo 32 poslancov. Odvolávanie plánuje podporiť aj 27 poslancov Smeru. Samotné odvolávanie v parlamente však bude podľa najsilnejšej opozičnej strany len nechutným divadlom bez užitočného konca a jediným riešením krízy sú predčasné voľby.

DÔVODY NA ODVOLANIE IGORA MATOVIČA SÚ ÚSTAVNÉ, ZÁKONNÉ, POLITICKÉ, MORÁLNE A ETICKÉ Igor Matovič sa spreneveril svojmu... Posted by Sloboda a Solidarita on Friday, September 23, 2022

Odvolávanie sa chystajú podporiť aj poslanci Hlasu (11). Pellegrini označil odvolanie Matoviča za jeden z dôležitých krokov ukončenia politického chaosu menšinovej vlády a vytvorenia podmienok na rokovanie o predčasných voľbách. Matoviča teda chce s istotou odvolať 61 poslancov. Ak by za Matovičovo odvolanie zahlasovali aj siedmi poslanci ĽSNS a piati z Republiky, spolu by to bolo 73 poslancov.

Do hry teda vstupuje sedem nezaradených poslancov, z ktorých by boli na odvolanie potrebné len tri hlasy. Ján Mičovský a Marián Čepček plánujú svojho bývalého šéfa podporiť. Tomáš Taraba a Filip a Štefan Kuffovci ho zrejme podržia. „Ja nebudem hlasovať za to, aby sa Sulík vrátil do vlády. To je jasný postoj, ktorý som povedal v lete, a ten nezmením,“ povedal pre Markízu. Katarína Hatráková (exOĽaNO) a Slavěna Vorobelová, ktorá v NR SR nahradila Mariana Kotlebu ešte nemajú jasno.

Zamiešať kartami môže účasť a obštrukcie

Výsledok bude jasný až po stredajšej mimoriadnej schôdzi. „I keď to vyzerá na vyslovenie nedôvery ministrovi financií, pretože vládna koalícia má v parlamente menšinu, do úvahy musíme zobrať aj iné premenné, a to napríklad koľkí poslanci napríklad nedostavia do parlamentu pre chorobu, služobnú cestu a podobne. Vážnejšie už budú dôvody a motívy prečo sa poslanci nebudú prezentovať, keď budú v rokovacej sále alebo budú hlasovať "zdržal sa",“ uviedol pre Topky politológ Michal Cirner. Účasť a obštrukcie môžu podľa neho výrazne zamiešať kartami.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

„Najdôležitejšie budú však politické dohody a možno aj politické obchody, keď sa v zákulisí budú naprieč parlamentom zhánať hlasy za a proti vysloveniu nedôvery. Uvidíme ako túto hru zvládne Igor Matovič. Ak sa mu podarí presvedčiť niekoľko poslancov opozície, aby sa hlasovania zdržali, neprišli hlasovať alebo hlasovali proti vysloveniu nedôvery, Igor Matovič to môže ustáť,“ myslí si.

Ak sa Matoviča podarí odvolať, vláda by mala zvážiť, či sa chce trápiť

Ak sa SaS podarí Matoviča odvolať, bude to podľa Cirnera svedčiť o tom, že vláda je skutočne menšinová. „A nemá tajných alebo otvorených podporovateľov z radov opozičných poslancov.“ Podľa politológa Radoslava Štefančíka by odvolanie Matoviča hovorilo o tom, že vláda sa nemôže v tých najdôležitejších hlasovaniach spoľahnúť na tichú podporu niektorých opozičných poslancov. „A možno by mala sama zvážiť, či sa chce takto trápiť ešte ďalšie dva roky,“ uviedol pre Topky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Otázny ostáva aj postoj Sme rodina. Poslanci za odvolanie hlasovať podľa koaličnej zmluvy nemôžu, no môžu sa zdržať. Za ľudí nebude hlasovať za odvolanie žiadneho ministra z koalície, ktorej je súčasťou. „Strana považuje návrh na odvolanie Igora Matoviča z postu ministra financií z dielne SaS za veľmi zlé načasovanie osobného vyrovnávania si účtov,“ reagovala strana.

Čo na to koalícia?

Matovič na iniciatívu SaS reagoval slovami o spájaní sa s mafiou. Krok liberálov označil za potvrdenie, že sa SaS po voľbách "bez hanby spojí aj so smerákmi" či s Hlasom-SD. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš vidí za postojom SaS snahu o pomstu Matovičovi.

„V prvom rade si počkáme, či sa Richard Sulík dohodne s Ficom, Mazurekom, Sujom a kotlebovcami, a spoločne zahlasujú za odvolanie Igora Matoviča. Následne sa budeme rozprávať o ďalšom postupe,“ uviedol predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš pre Topky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ján Zemiar,

Na otázky, či klub OĽaNO zahlasuje jednotne proti odvolaniu a či by boli za prípadný návrat SaS do koalície, ak by Matoviča odvolali. Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že k odvolaniu nedôjde. Strana Za ľudí si o odvolávaní myslí svoje. „Dlhý konflikt Igora Matoviča a Richarda Sulíka pripravil predovšetkým o čas. Všetci oprávnene očakávajú návrhy na riešenie energetickej krízy, ktoré postupne prichádzajú, ale sú prehlušované konfliktami v parlamente, prípadne bitkami političiek v nočných baroch. Za masívnej podpory opozície, ktorá len burcuje, ľudia strácajú prehľad, čo sa už reálne vykonalo a na čo sa ešte čaká,“ skonštatovala strana. Či by boli za návrat SaS do koalície, na to strana nereagovala.

Ak by Matoviča odvolali, SaS by sa mohla vrátiť do vlády

V prípade, že by sa liberálom podarilo s ich návrhom uspieť a Matoviča by poslanci odvolali, hovorí sa aj o scenári, že by sa vrátili späť do vlády. OĽaNO si počká, ako dopadne hlasovanie. Sám minister financií cez víkend uistil, že on sám zo svojho postu neodstúpi, no ak by ho odvolali, SaS dostane pozvánku vrátiť sa do koalície. „Nech sú akíkoľvek, stále je tam časť poslancov, ktorí to cítia demokraticky a nebudú pomáhať mafii a fašistom povaliť vládu v čase najväčších kríz,“ vysvetlil.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

„Neviem čo by sa zmenilo na vzťahoch SaS a OĽaNO a na vzťahu Sulík a Matovič, ak by Igor Matovič odišiel z vlády do parlamentu. Možno by bol na vláde "pokoj", ale čo koaličné rady a rokovania parlamentu a ďalšia politická práca. Igora Matoviča jeho odvolanie z vlády nepripraví o moc, ktorú má ako predseda hnutia OĽaNO. Takže spory by pokračovali, ale je nemožno vylúčiť, že tento scenár nastane,“ myslí si Cirner.

Čistá psychiatria...

„Najskôr odísť z vládnej koalície, potom odvolať ministra financií, okrem iného lídra víťaznej strany z parlamentných volieb a potom sa chcieť vrátiť do parlamentu sa dá komentovať slovami Borisa Kollára: Toto je čistá psychiatria,“ skonštatoval Štefančík.

„Snáď si SaS nemyslí, že potom by bol vo vládnej koalícii konflikt medzi Sulíkom a Matovičom vyriešený, že na koaličných radách by si hrkútali ako hrdličky a dohadovali by sa, akú svetlú budúcnosť prinesú občanom SR. Matovič zostane Matovičom bez ohľadu na to, či sedí vo vláde alebo v parlamente. Iveta Radičová by vedela dlho rozprávať, čo dokáže Igor Matovič z pozície vládneho poslanca,“ dodal. Minister financií Igor Matovič by mal čeliť odvolávaniu z funkcie na mimoriadnej schôdzi NR SR v stredu od 14:00.