Remišová v ostrej debate s Blahom: Hádka o bezprecedentnej pomoci, člen Smeru považuje za liek nátlak z ulíc

BRATISLAVA – Tak bezprecedentne, ako pomáha táto vláda ľuďom, by to žiadna iná nerobila. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) to vyhlásila v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha s tým nesúhlasí a za jediný spôsob, ako vymeniť súčasnú vládu, považuje nátlak z ulíc.

Vicepremiérka v súvislosti s energetickou krízou uviedla, že vláda zabezpečí, "aby elektrina, plyn a teplo boli pre ľudí dostupné". Blaha poukázal na to, že keby mal Smer-SD v roku 2015 vešteckú guľu, tak by pristúpil ku kúpe Slovenských elektrární. Realizáciu tzv. plánu B v podobe znárodnenia elektrickej energie považuje opozičný poslanec za kontraproduktívnu.

Remišová reagovala, že toto prichádza do úvahy len ako úplne krajné riešenie, ktoré koalícia nechce použiť. Blahu zároveň v relácii obvinila zo šírenia ruskej propagandy. Obaja sa zhodli, že by nebolo správne, keby Slovensko zaviedlo kontroly na hranici s Maďarskom. "Bolo by to popretím schengenského princípu. Riešenie je, aby maďarská hranica so Srbskom bola lepšie strážená," vyhlásila.