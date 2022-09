Heger, Matovič a poslanci OĽaNO odišli zo sály: V koalícii nenávisti to majú precítiť sami!

Líder OĽANO vysvetlil, že o tomto kroku diskutovali na poslaneckom klube. Chce tak bývalým partnerom z koalície ukázať, v akej spoločnosti sa dobrovoľne ocitli.

"Aby ste to osamote mohli precítiť spolu s vašimi novými partnermi v koalícii nenávisti, alebo ako by som to nazval," adresoval Matovič liberálom. Predkladatelia návrhu na odvolanie Matoviča z postu ministra financií podľa premiéra nevnímajú dôsledky inflácie, čo im bráni vidieť skutočné problémy Slovenska.

Heger bráni Matoviča

V pléne predniesol stanovisko vlády, ktorá nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery Matovičovi. Premiér tvrdí, že navrhovatelia na rozdiel od bežných občanov disponujú príjmami, vďaka ktorým sú schopní bez problémov absorbovať následky energetickej krízy aj rastúcej inflácie. "Mrzí ma, že toto im bráni vidieť skutočné problémy Slovenska, preto dnes dávajú prednosť sporu s ministrom financií pred tým, aby sme odložili politické tričká, zjednotili sa, aby boli vláda a parlament súdržní pri schvaľovaní nevyhnutnej pomoci občanom," vyhlásil premiér.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/Diana Černáková

Vláda vníma návrh ako neopodstatnený, premiér zdôraznil, že vláda považuje dôvody na odvolanie Matoviča za opakovane verejne vyvrátené a vysvetlené. Navrhovatelia konštatujú, že schválením balíčka pomoci poskytnutej rodinám pri mimoriadnom náraste inflácie došlo k opovrhnutiu Ústavou SR, zákonmi a demokratickými princípmi a nevidia dôvod na urýchlené konanie vlády. Premiér zdôraznil, že práve týmto balíkom pomoci vláda SR vytvorila pravidelnú pomoc pre občanov.

Vláda si dovolí nesúhlasiť

Heger tiež pripomenul, že netradične sa schvaľovali aj iné zákony, napríklad keď poslanec za SaS predložil pozmeňujúci návrh pri súdnej mape. Kabinet podľa Hegera odmietol argument SaS o neopodstatnenom skrátenom legislatívnom konaní, keďže v zrýchlenom režime sa schvaľovalo tzv. prvé podnikateľské kilečko a bola na tom zhoda v koalícii.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Navrhovatelia Matovičovi vyčítajú ruinovanie verených financií tým, že finančný dosah tzv. rodinného balíčka vo výške 1,3 miliardy eur nemal adekvátne krytie. "V tejto súvislosti si vláda dovoľuje nesúhlasiť, keďže Ministerstvo financií SR opakovane komunikovalo, akým spôsobom bude tzv. rodinný balíček finančne krytý," vyhlásil Heger. Ďalšia námietka navrhovateľov smeruje k očkovacej lotérii. Premiér skonštatoval, že aj ju odsúhlasili všetci koaliční partneri.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/Diana Černáková

Vládu podľa Hegera zaráža tvrdenie, že predkladatelia sa pasujú do roly obrancov morálky, etiky a demokracie. "Toto tvrdenie nemôže vláda ani náznakom brať vážne, najmä ak sa medzi predkladateľmi návrhu nachádzajú osoby, ktoré boli súčasťou korupčného systému alebo sa priamo podieľali na odovzdaní slovenskej polície do rúk mafie, o čom dnes svedčia desiatky obvinených, obžalovaných a už aj odsúdených bývalých vysokopostavených štátnych úradníkov a spolupracovníkov Roberta Fica a Petra Pellegriniho," uzavrel premiér.