OPIČIE KIAHNE Na Slovensku je podozrenie na PRVÝ PRÍPAD! Naši susedia už s ochorením bojujú, EÚ nakupuje vakcíny

BRATISLAVA – Opičie kiahne sa stali po pandémii koronavírusu novým strašiakom. Mnohí mali obavy, aby ochorenie nemalo rovnako tragické dôsledky ako Covid-19. To sa však našťastie zatiaľ nenapĺňa, s chorobou však bojujú viaceré Európske krajiny, vrátane našich susedov z Česka, Maďarska a najnovšie už aj Poľska. Podozrenie na ochorenie sa už malo objaviť aj u nás.

Žena s podozrením na opičie kiahne mala byť hospitalizovaná v prešovskej nemocnici. Informáciu pre tvnoviny.sk potvrdil námestník riaditeľa pre nechirurgické odbory Boris Mavrodiev. "Na oddelenie infektológie FNsP J. A. Reimana Prešov bola prijatá pacientka s podozrením na opičie kiahne s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Aktuálne sa čaká na výsledky laboratórnych testov,” doplnil zástupca riaditeľa fakultnej nemocnice. Ak by sa podozrenie potvrdilo, išlo by o prvý prípad opičích kiahní na Slovensku.

U susedov už s chorobou bojujú

Naši susedia majú s ochorením dočinenia už dlhšie. V Česku potvrdili prvý prípad ešte 24. mája. Čoskoro však začali pribúdať ďalšie.

S chorobou už bojujú aj v Maďarsku. Prvý prípad opičích kiahní sa tam objavil 31. mája a nakazeným bol 38-ročný muž. Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby Cecília Müllerová vtedy uviedla, že infekcia sa nešíri ľahko, iba úzkym kontaktom, a ochorenie trvá od dvoch do štyroch týždňov. "Voči nákaze sú menej odolní pacienti s oslabeným imunitným systémom a tehotné ženy," dodala.

Odvtedy pribudli ďalší dvaja nakazení. Ochorenie diagnostikovali u 35-ročného muža žijúceho v Budapešti a 24-ročného muža z Peštianskej župy. Obaja infikovaní majú mierne príznaky a sú izolovaní vo svojich domácnostiach.

Prípad opičích kiahní už zaznamenali aj v susednom Poľsku. V piatok o tom informoval poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski. "Desiaty jún je deň, keď sme zistili prvý prípad," dodal minister. Hovorca ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz uviedol, že pacient je v izolácii v nemocnici. Liečia ho v Nemocnici infekčných chorôb v hlavnom meste Varšava.

Zazmluvnené vakcíny

Európska únia dnes informovala, že podpíše zmluvu s nezverejneným výrobcom vakcín o dodávke približne 110 000 dávok očkovacej látky proti opičím kiahňam, ktoré sa začnú distribuovať koncom júna. Oznámila to eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová.

Eurokomisárka na okraj stretnutia ministrov zdravotníctva krajín EÚ v Luxemburgu ďalej uviedla, že vakcíny budú zakúpené z fondov eurobloku a doručené do všetkých jeho členských štátov.

Európska lieková agentúra (EMA) v júni oznámila, že rokuje s biotechnologickou spoločnosťou Bavarian Nordic, ktorá vyrába vakcíny proti pravým kiahňam, aby použitie svojej očkovacej látky Imvanex rozšírila aj na opičie kiahne.

Niektoré štáty EÚ vrátane Nemecka a Španielska si už objednali vakcíny proti opičím kiahňam. V EÚ podľa Kyriakidisovej doteraz zaznamenali 900 prípadov opičích kiahní.

O očkovaní sa hovorí aj u nás

Úrad verejného zdravotníctva ešte minulý týždeň uviedol, že vakcínou účinnou proti opičím kiahňam by sa na Slovensku mali očkovať iba úzke kontakty s vysokým rizikom nákazy na ich vlastnú žiadosť a zdravotníci v profesionálnom riziku. "Je reálny predpoklad, že vakcína sa u nás bežne v ohniskách nebude používať alebo sa bude používať zriedkavo," ozrejmila hovorkyňa Daša Račková. Špecifická vakcína proti opičím kiahňam nie je podľa nej dostupná, no efektívnu ochranu (do 85 percent) poskytuje vakcína proti pravým kiahňam. Tá je registrovaná aj v Európskej liekovej agentúre.

Slovensko chce kúpiť 2000 dávok, čím sa zapojí do spoločného obstarávania Európskej komisie. "Predpokladáme, že na základe vývoja epidemiologickej situácie a postupne získaných informácií sa bude meniť potreba a záujem o zabezpečenie tejto očkovacej látky pre Slovensko i členské krajiny," doplnila Račková.

Vakcína bude podľa Ministerstva zdravotníctva na Slovensku dostupná po úspešnom ukončení procesu obstarávania. "Presný termín doručenia, ako aj výška finančných nákladov budú známe po finalizácii zmluvného procesu," spresnil rezort.

Sme pripravení

Podľa infektológa Petra Sabaku sme na opičie kiahne pripravení. K dispozícii máme diagnostiku a lieky na zníženie rizika komplikácií.

"Vieme diagnostikovať a rozpoznať, ak by sa objavil pacient s podozrením na opičie kiahne a vedeli by sme ho izolovať," uviedol Sabaka. Podotkol, že v drvivej väčšine prípadov sú vo svete ľudia s opičími kiahňami hospitalizovaní z epidemiologických dôvodov. "Inak by veľmi hospitalizáciu nevyžadovali," ozrejmil. Diagnostika prebieha, podobne ako pri ochorení COVID-19, metódou PCR, ktorou sa podľa jeho slov dá diagnostikovať takmer akékoľvek infekčné ochorenie.

Lieky na liečbu opičích kiahní sú podľa neho známe a dostupné. "Sú to lieky, ktoré boli v minulosti vyvinuté na liečbu niektorých herpetických infekcií," spresnil infektológ.