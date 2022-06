WHO plánuje premenovať vírus opičích kiahní: Považuje ho za diskriminačný

Galéria fotiek (1) Tedros Adhanom Ghebreyesus

Zdroj: SITA/Johanna Geron, Pool Photo via AP, File

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) plánuje premenovať vírus opičích kiahní, ktorých súčasný názov označuje za nepresný, diskriminačný a stigmatizujúci. V stredu to oznámil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informoval o tom denník The Guardian.