Známy infektológ varuje: Subvariant OMIKRONU môže byť najnákazlivejším ochorením! Zrejme predbehne aj osýpky

BRATISLAVA - Známy infektológ Peter Sabaka sa vyjadril k aktuálnej situácii, kedy nám počet nových prípadov koronavírusu denne rastie a čo to pre nás znamená. Viacerí už možno tušia, že sú za tým nové subvarianty koronavírusu. Lekár predpovedá, aká bude sila tejto vlny a ktorá skupina obyvateľstva by mala byť ostražitá najviac.

Sabaka sa v tomto duchu vyjadril pre Hospodárske noviny. Robí tak na základe rastúcich pozitívnych prípadov v novej vlne. Tú vraj očakávali. Nárast hospitalizovaných na lôžkach je zatiaľ len pozvoľný. Ide však o pacientov, ktorí majú najväčšie riziko ťažkého priebehu. "Tá vlna, ktorá by mala prísť teraz, by mala byť výrazne slabšia než tá, ktorú sme zažili v zime, keď sa u nás prvýkrát objavil omikron a jeho subvarianty BA1 a BA2," vzápätí upokojuje Sabaka.

Strašiak s možno väčším reprodukčným číslom ako osýpky

V nebezpečnej hre sú teraz subvarianty koronavírusu pod názvami BA4 a BA5. "To reprodukčné číslo, teda R0 pri subvariantoch BA4 a BA5 sa odhaduje na 19, čo je naozaj veľmi vysoké. Ten vírus je skutočne veľmi nákazlivý. Doteraz najinfekčnejšie ochorenie, ktoré sme poznali, boli osýpky, a tie majú R0 16 až 18. Ak sa potvrdí reprodukčné číslo pri tomto subvariante, tak by to z neho urobilo najinfekčnejšie známe ochorenie vôbec," varuje Sabaka.

Galéria fotiek (2) Koronavírus v Česku

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Sabaka očakáva slabšiu vlnu aj preto, lebo sme už získali imunitu z prekonaní a očkovaní. Väčšina ľudí teda bude mať ľahší priebeh a nemocnice to nezaplní. Ľuďom pripomenul aj návod, ako sa z ochorenia liečiť a veľmi sa nelíši od ostatných typických chorôb. "Liečime sa rovnako, ako pri chrípke," povedal Sabaka s tým, že ak niekto trpí ešte pridruženými ochoreniami, mal by kontaktovať svojho lekára.

Mladí a zdraví ľudia by sa obmedzovať nemuseli, nemá to význam

"Pokiaľ je človek mladý a zdravý, tak nemá zmysel obmedzovať sa, lebo ten vírus si ho aj tak nájde, keďže ide o veľmi nákazlivý vírus. Pokiaľ má človek imunitu po očkovaní, prekonaní, alebo aj-aj, čo je najlepšie, tak to ochorenie zvládne a bude mať imunitu aj na ďalšiu vlnu," vysvetľuje lekár. Podľa neho tu s nami covid bude veľa rokov a možno aj navždy, a je potrebné sa s ním naučiť žiť.