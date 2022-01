Visolajský o šírení OMIKRONU na Slovensku: Tento fakt ho môže tlmiť! Viac sa dotkne detí

BRATISLAVA – Omikronu sa nevyhne ani Slovensko a podľa lekára Petra Visolajského je len otázkou niekoľkých týždňov, kedy bude u nás tento variant dominantný. Paradoxne, to že sme tu mali silnú delta vlnu, nám teraz môže pomôcť.

Visolajský upozorňuje, že mutácia omikron prináša dosť zásadnú zmenu v pandémii, pretože v dôsledku obrovského nárastu v jej infekčnosti, teda v náraste ľahkosti šírenia, sú lockdownové protipandemické opatrenia čím ďalej, tým menej efektívne. Spolu s únavou spoločnosti je tak podľa neho už takmer nereálne ochrániť sa pred infikovaním omikronom. Jedinú možnosť, ako sa naň pripraviť, vidí vo včasnej ochrane očkovaním.

Zdroj: Getty Images

"Táto úloha má tri roviny: 1. podávanie prvých dávok doteraz neočkovaným hlavne najrizikovejším - starším ľuďom, 2. podanie boostrov - tretích dávok všetkým už zaočkovaným a druhých dávok tým, čo dostali jednodávkovú vakcínu a 3. zabezpečenie očkovania detí, tých rodičov, ktorí chcú svoje deti chrániť očkovaním," uviedol.

Zdroj: SITA/AP Photo/Daniel Cole

Dodal však, že je mu ľúto, že sme sa zasa nepoučili od úspešných krajín. Poukázal pritom napríklad na včasné a dostupné očkovanie detí v Rakúsku, či rýchle a masívne podávanie tretích dávok v Anglicku, či Dánsku. "Slovenské ministerstvo sa miesto sústredenia sa na tieto skutočné riešenia zameralo skôr na plánovanie poľných nemocníc. Ale tu môžem len xtý-krát zopakovať, že pandémiu môžeme poraziť len pred nemocnicami, v nemocniciach, tobôž poľných, už len prehrávame," tvrdí Visolajský.

Zdroj: gettyimages.com

Podľa skúseností z iných krajín je otázka týždňov, kedy bude tento variant dominantný aj u nás. "Tu však narážame na dva problémy: Dnes už menej podstatný, že Slovensko pomerne málo sekvenuje, a teda máme slabý prehľad o prítomnosti omikronu u nás. A špecifikum našej krajiny oproti napríklad Veľkej Británii, Portugalsku, či Dánsku je v tom, že sme tu mali silnú vlnu delty. Teda veľa ľudí, ktorí sa s deltou na Slovensku stretli, má pomerne čerstvú imunitu a tento fakt môže mierne tlmiť šírenie omikronu u nás," myslí si.

archívne video

Nakoľko to však bude citeľné, je dnes podľa neho ťažko odhadnúť. "Očakávam, že slovenská vlna omikronu sa viac dotkne detí oproti tomu, ako sme to videli pri predchádzajúcich vlnách, a preto ma mrzí, že kompetentní nedokázali zabezpečiť včasné a širokodostupné očkovanie všetkých detí nad 5 rokov, ktorých rodičia si to prajú," dodal.