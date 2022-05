Známy lekár Visolajský prekvapuje: Povolanie zavesil na dočasný klinec a zobral si do rúk toto? Vraj nahradil posilňovňu

Balík viacerých benefitov v jednom

Visolajský sa totiž počas slnečnej soboty rozhodol pre ručné kosenie. Má na to viacero dôvodov a viacero výhod, ktoré aj vymenoval. "Je to ekologické - nezabíja hmyz ako pri motorovej kosačke. Ekonomické - nemíňate benzín a hlavne neposielate peniaze na armádu agresora do Ruska," odhaľuje aj ďalšie výhody Visolajský.

Posilňovňa sa môže schovať

Okrem toho, že Visolajský si pochvaľuje nízky hluk pri tomto type kosenia, má v tomto prípade aj ďalší tromf v rukáve. "Netreba chodiť do posilky, seno pôjde na domáce - lokálne potraviny," popisuje Visolajský, ktorý zároveň tento typ kosenia odporúča ako alternatívu k motorovým kosačkám.

Odreagovanie od napätia?

Ťažko povedať, kde berie Visolajský inšpiráciu na túto činnosť, no každopádne má za sebou napäté týždne plné nepokoja v prípade protestov ohľadom novej nemocnice. Predstavitelia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a lekárov totiž apelujú na vládu, aby urýchlene rozhodla o výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Zdôraznili potrebu vytvorenia podmienok pre výchovu budúcich lekárov. Dekan LF UK v Bratislave Juraj Šteňo a predseda Lekárskeho odborového združenia Visolajský o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR deklaruje, že výstavba novej univerzitnej nemocnice v Bratislave je jednou z priorít. V súčasnosti vyhodnocuje verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu.

"Počúvali sme, že novú nemocnicu nemôžeme mať, lebo nie sú peniaze, dnes nám ich Európska únia ponúka. Už to teda nie je problém financií. Problém univerzitnej nemocnice v Bratislave je už problémom, či si ministerstvo zdravotníctva robí svoju prácu a či vláda, pán premiér a vládne strany splnia sľub, ktorý dali občanom pred voľbami aj v programovom vyhlásení vlády a postavia novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave," uviedol Visolajský. Podľa jeho slov môže v roku 2025 chýbať až 4000 lekárov.