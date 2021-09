MIMORIADNE Traja vyšetrovatelia NAKA putujú do väzby: V cele skončil aj šéf inšpekčnej služby

"Potvrdzujem, že môjho klienta Petra Scholtza dnes zobral sudca pre prípravné konanie do väzby, ale len a výlučne z dôvodov kolúznej väzby. Voči rozhodnutiu sme podali sťažnosť. Rovnako sme podali sťažnosť voči uzneseniu o vznesení obvinenia. Tam bude rozhodovať Generálna prokuratúra SR, pretože uznesenie vzniesol krajský prokurátor a tu pri rozhodnutí OS Bratislava III bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave (KS)," povedal pre obhajca Petra Sch. Ján Gereg.

Vyštrovatelia pôjdu do väzby

Sudca predtým rozhodol, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ján Čurilla, Pavol Ďurka a Milan Sabota budú rovnako väzobne stíhaní. V prípade ďalšieho obvineného vyšetrovateľa NAKA Štefana Mašinu prerušil sudca pre prípravné konanie rozhodovanie do štvrtka do 13.00 hodiny. Trojica podala rovnako, ako Peter Scholtz voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať tiež KS v Bratislave.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Milana Sabotu zobral sudca do kolúznej väzby. Jána Čurillu a Pavla Ďurka zobral sudca zobral do väzby z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Sudca začal rozhodovať v stredu od 18.00 hodiny. "Sudca vypočul v rámci prípravného konania niektorých z obvinených a zatiaľ všetkých zobral do väzby s tým, že u všetkých konštatoval dôvody väzby tak ako boli navrhované prokuratúrou a preto boli podané sťažnosti. Všetci štyria podali sťažnosť," potvrdil médiám prokurátor Chylo.

Kvarteto vyšetrovateľov NAKA a Petra Scholtza zadržali vyšetrovatelia ÚIS v pondelok (13. 9.). Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.