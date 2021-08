Ako šiel čas so Za ľudí: Od Kiskových ambícií až k ROZPADU a päťkoalícii! Hry o trón položili stranu na kolená

Vnútrostranícke boje zožierajú stranu Za ľudí už niekoľko mesiacov. Po šoku z výsledkov volieb, držali roztrasené základy po odchode Kisku ešte ako tak pokope. Líderkou sa stala Remišová a najmenšia koaličná strana vystupovala spočiatku veľmi zmierlivo. Všetko sa zlomilo dovozom neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V. Vládna kríza sa urovnala, no tá vnútri strany nie. Dnes je rozdelená na dve frakcie a hovorí sa o rozpade.

VIDEO Remišová tvrdí, že Kolíková rokuje o vytvorení piateho koaličného partnera: Považujem to za zradu hodnôt a členov Za ľudí

Tvrdý zásah Remišovej

Po odchode člena predsedníctva Františka Majerského zo strany Remišová tvrdo zasiahla. V pondelok pozastavila výkon práva členom Kolíkovej frakcie. V praxi to znamená, že členovia a podporovatelia Kolíkovej stratili akékoľvek rozhodovacie právomoci v rámci strany. Šéfke strany prekáža, že Kolíková poza chrbát rokuje s inými stranami aj o možnosti vytvorenia akéhosi piateho koaličného partnera. Pre Remišovú je to zrada.

Vznikne piata koaličná strana?

Kolíková možnú „päťkoalíciu“ nepoprela, no frakcia zároveň vyjadrila podporu vláde a chce zotrvať v koalícii. Je tento puč naozaj zradou alebo majú kolíkovci legitímne právo vyjadriť nespokojnosť a chcieť zmenu? Isté je, že strana to má nahnuté a jej budúcnosť je otázna. Boj v strane Za ľudí trvá už mesiace. Doteraz sa však rozpadla každá strana, v ktorej sa časť poslancov rozhodla rebelovať. Čo tomu predchádzalo?

VIDEO Kolíková sa o situácii v strane rozpráva s premiérom aj s koalíciou, vedenie za ľudí by sa malo zamyslieť

Prví odídenci a kríza

Začiatkom roka stranu opustili dvaja skalní členovia – Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. Dôvodom bola nespokojnosť s tým, ako vláda vedie boj proti pandémii koronavírusu. Pre Valášeka bol poslednou kvapkou práve dovoz vakcíny Sputnik V, ktorú expremiér Igor Matovič spolu s exšéfom zdravotníctva Marekom Krajčím teatrálne vítali na košickom letisku. To viedlo k veľkej vládnej kríze, ktorá výnimočne neriešila len spor medzi Matovičom a Sulíkom.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian, Radovan Stoklasa

Najmenšia strana vtedy vystúpila najostrejšie. Remišová žiadala hlavu Matoviča, Krajčího, ale aj Richarda Sulíka. Prvýkrát padli aj slová o odchode z koalície. Nakoniec svoje posty opustili Matovič a Krajčí a odchod Sulíka viac potrebný nebol. S výsledkom bola spokojná aj Mária Kolíková a ostatní. Vtedy ešte stáli obe dámy svorne bok po boku.

Turbulencie v strane

Turbulencie v strane sa však už zastaviť nedali. Vládna kríza sa síce urovnala, no tá vnútri Za ľudí nie. Kameňom úrazu bola otázka predčasných volieb. Kým pre Remišovú boli neprípustné, ministerka spravodlivosti ich vnímala ako prijateľné riziko. O konflikte medzi dvoma ministerkami sa hovorilo dlho, no ani jedna ich otvorene nekomentovala. V apríli odišiel z postu štátneho tajomníka Remišovej rezortu Vladimír Ledecký. O tri mesiace odišiel ďalší štátny tajomník a člen predsedníctva Za ľudí Marek Antal.

VIDEO Vytvorenie frakcie v strane znamená v 99 percentách jej odchod, uviedla Remišová

V strane ostali, no otvorene kritizovali vedenie strany. Väčším problémom však bolo to, ako Remišová postupovala pri rokovaniach okolo vládnej krízy. Podľa Antala obchádzala rozhodnutia predsedníctva. V máji stranu opustila Andrea Letanovská. V rozhovore pre Topky uviedla, že k sporom dochádzalo už od zvolenia Remišovej do čela strany v auguste minulého roku a často dochádzalo k stretom. S jej odchodom začali nespokojné hlasy silnieť ešte viac.

Pnutie v strane vrcholí

Po odchode Letanovskej sa už otvorene hovorilo o nespokojnosti časti členov s Remišovej vedením. Podľa nich nenasleduje počiatočné ideály Andreja Kisku a neuchopila jeho odkaz. Napätie v strane eskalovalo a Remišová začala strácať dôveru skalných členov. Nasledovala viacero krokov, ktoré napokon stranu rozdelili. Pnutie vyvrcholilo a do čela odporu proti Remišovej sa postavila Kolíková. Nespokojní členovia požadovali zvolanie mimoriadneho snemu, na ktorom sa malo riešiť vedenie strany. Už vtedy bolo jasné, ktorí poslanci a členovia stoja na koho strane. Po sneme volali aj viaceré krajské predsedníctva strany.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V druhej polovici mája unikol list, ktorý adresovala Remišová členom strany. Kritizovala riešenie vnútrostraníckej krízy v médiách a ostro sa ohradila aj voči Kolíkovej. Šéfka spravodlivosti na úkor svojich osobných ambícií likvidovala obraz strany.

Kolíková porušila stanovy

Bez viny však podľa člena predsedníctva Dušana Veliča, ktorý nahradil Ledeckého na poste štátneho tajomníka ministerstva investícií, neostala ani Kolíkovej skupinka. Na bratislavskom krajskom predsedníctve strany Za ľudí (26. mája) malo dôjsť k porušeniu stanov. Členovia skupinky mali zaslať pozvánky na stretnutie len niektorým členom a vynechať tých, ktorí podporujú Remišovú. Na stretnutí sa hlasovalo o mimoriadnom sneme.

Zdroj: TASR/Marko Erd

Hlasovanie bolo podľa Veliča neplatné. Niektorí členovia predsedníctva mali tieto slová podľa Remišovej potvrdiť. Rokovanie viedol Michal Luciak, štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti. Hlasy členov, ktorí s Kolíkovou nesúhlasia, sa nezarátali a Luciak ich mal vyhodiť z rokovania.

Vytvorenie frakcie okolo Márie Kolíkovej

Koncom mája sa volil nový podpredseda parlamentu potom, čo po škandále z tohto postu odišiel Juraj Šeliga. Nahradiť ho mal Tomáš Lehotský, ktorý bol neskôr ďalšou figúrkou v mocenskom boji medzi už dvoma líderkami. Jeho zvolenie prekvapivo nepodporili poslanci OĽaNO. Stranu však definitívne rozdelilo predsedníctvo, ktoré sa konalo 1. júna. Krídlo ministerky Kolíkovej sa z predsedníctva zdvihlo a odišlo.

VIDEO Mária Kolíková o stiahnutí nominácie Tomáša Lehotského na post podpredsedu NR SR

Kolíková vtedy uviedla, že Remišová zmenila rozloženie síl v predsedníctve tak, že odvolala dvoch členov. Zo stoličiek sa dvihli prakticky hneď na začiatku predsedníctva, kedy Remišová odovzdala odvolací dekrét generálnemu manažérovi strany Romanovi Krpelanovi. Kolíková oficiálne oznámila vznik frakcie a vyjadrenie nedôvery úradujúcej šéfke strany. Dohoda na termíne snemu nepadla a ako súčasť zmieru v strane bola ponuka, že ani Remišová, ani Kolíková nebudú kandidovať na post šéfky strany. Kompromisného kandidáta sa nakoniec nájsť nepodarilo, i keď ich v strane bolo požehnane. Ambície oboch ministeriek len potvrdili, že mocenský boj často prevýši nad dobrom strany, napriek tomu, že udržať si moc i vyjadriť nesúhlas s vedením sú vnútri strany úplne legitímne.

Po júnovom predsedníctve bolo jasné, že spoločné slovo nenájdu. Po tomto fiasku už Remišová nevidela dôvod na zvolanie mimoriadneho snemu. Olej do ohňa pridalo aj to, keď Remišová nakoniec stiahla kandidatúru Lehotského za podpredsedu parlamentu. Podľa deviatich členov strany (Šeliga, Žitňanská, Luciak, Kolíková , Ledecký, Lehotský, Benčík, Hattas a Marcinková), ktorí s tým nesúhlasili, sa o tom v strane nekomunikovalo. Obísť mala aj predsedníčku poslaneckého klubu Janu Žitňanskú.

Legendárny výrok

Pár dní po kľúčovom sneme Remišová, ktorá sa dovtedy ostrým komentárom vyhýbala, prehovorila otvorene. „Skupina Kolíkovej odišla z rokovania, buchla dverami, oznámila, že vytvára frakciu a chcú samostatne rokovať s koaličnými partnermi. Škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá,“ skonštatovala.

VIDEO Škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá...

Snem definitívne nebude

Vytvorenie frakcie zväčša znamená odchod zo strany. Z minulosti pár príkladov poznáme. Kým v prípade SaS či ĽSNS vyvrcholila nespokojnosť v priebehu niekoľkých týždňov, agónia v strane Za ľudí trvá už niekoľko mesiacov. O mimoriadnom sneme mali definitívne rozhodnúť až koncom júla. Agónia teda pokračovala.

VIDEO Predsedníctvo Za ľudí nezvolá mimoriadny snem, povedala Remišová

Mimoriadny snem, po ktorom takmer tri mesiace volali nespokojní členovia na čele s Kolíkovou, nebude. „Predsedníctvo strany Za ľudí rozhodlo hlasovaním, že nezvolá mimoriadny snem,“ informovala Remišová a vyzvala Kolíkovej frakciu, aby dodržiavali pravidlá.

Druhé Fekišovce

Kolíková nesklamala a opäť padli slová porušení stanov. Argumenty Kolíkovej aj Remišovej sa opakovali, no faktom je, že jedenásť členov predsedníctva bolo proti, desať bolo za, Remišová sa zdržala. „Je zrejmé, že keby nedošlo k mocenským zmenám, hlasovanie by dopadlo inak,“ povedala ministerka spravodlivosti. Kritikou nešetril ani primátor Nitry a člen predsedníctva Marek Hattas. „Myslím si, že to bol posledný klinec do rakvy strany Za ľudí,“ poznamenal.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Vladimíra Marcinková povedala, že Remišová si z predsedníctva spravila druhé Fekišovce. „Najprv účelovo zmenila zloženie predsedníctva, aby stranu ovládla. Dnes vzala tým členom predsedníctva, ktorých odvolať nevie, právo predkladať svoje návrhy uznesení a diskutovať o nich.“ Remišová podľa nej kritizuje okresných a krajských predstaviteľov strany, ktorí sa vyjadrili za zvolanie snemu a pracuje na ich odvolaní. Podľa Marcinkovej ide o smutný prerod političky, ktorá svoju kariéru stavala na slušnosti a transparentnosti v politike. „Za takéto vedenie by sa nemuseli hanbiť ani diktátorské režimy. Je mi z toho veľmi smutno.“

Mocenské boje

Pár dní bolo ticho, no prišiel ďalší škandál. Remišová odvolala z postu štátnej tajomníčky rezortu kultúry Zuzanu Kumanovú. Podľa oficiálneho stanoviska chcela šéfka Za ľudí podporiť vzdelávací rozmer kultúry. Zrejme však ide pokračovanie mocenského boja v strane. Na miesto Kumanovej má totiž nastúpiť Viera Leščáková. Tej zanikol mandát potom, čo Kolíková odvolala z postu štátneho tajomníka Michala Luciaka.

Zdroj: Vlado Anjel

Luciak je podporovateľom Kolíkovej frakcie a týmto krokom upevnila postavenie v parlamente. Šéfku Za ľudí to vytočilo. „Vnútrostranícky konflikt, ktorý vyvolala Mária Kolíková a skupina okolo nej, ako aj spôsoby mocenského boja, dosiahli hranicu, ktorú už nemôžem mlčky prehliadať,“ uviedla Remišová. Po odvolaní Kumanovej, ktorá nedostala dodnes nedostala žiadne vysvetlenie, však už oficiálne svoje kroky vysvetľovala inak. Kolíkovej frakcia hovorila o pokračujúcich politických čistkách. Vláda nakoniec odvolanie Kumanovej schválila.

Odíde frakcia zo strany?

Pokojný nebol ani koniec prázdnin. Stranu opustil šéf komory záchranárov a zároveň člen predsedníctva František Majerský. Odmieta sa prizerať na rozklad a rozpad strany. Čo sa deje aktuálne, to už vieme. Strana je k rozpadu bližšie, než kedykoľvek predtým. Pozastavenie výkonu práv dalo Kolíkovej frakcii ďalší dôvod na odchod.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak by sa zo strany rozhodli odísť, rozpadol by sa poslanecký klub a členovia by boli buď nezaradení, alebo by sa pričlenili k už existujúcej strane. Remišová hovorí o zrade a rokovania poza chrbát a Kolíková toho má už dosť. Pripustila, že v hre je aj alternatíva päťkoalície. „Polievka je prevarená a treba s tým niečo robiť,“ uzavrela úvahy o odchode zo strany.

Strana Za ľudí tak dnes už prakticky vôbec nefunguje. „Dve líderky so svojimi frakciami stoja proti sebe a nie je žiadna snaha o mediáciu rozporov. Rozpad strany sa zdá byť nevyhnutný,“ uviedla pre Topky politologička Darina Malová. Remišová dlhodobo robí všetko preto, aby si udržala pozíciu a zabezpečila všetky funkcie pre seba a svojich stúpencov. „Na Slovensku sa doteraz rozpadli všetky strany, v ktorých vznikol vnútorný konflikt. Všetci lídri sa napokon „rebelov“ zbavili, a to viac alebo menej demokratickým spôsobom. Ide o legitímne riešenie,“ dodala.

... a akú úlohu v tom hrá Kiska?

Niektorí povedia, že žiadnu, iní, že kľúčovú. Tak či onak, strana Za ľudí bola jeho projektom, o ktorom sa hovorilo ešte v čase jeho prezidentovania. Predchádzalo tomu mnoho tajností a potom, čo sa na čelo štátu postavila Zuzana Čaputová, prišiel veľkolepý oznam. Kiska zakladá stranu. Davy tlieskajú, voliči sa tešia... Bohužiaľ, jeho plány nevyšli. Napriek vysokým ambíciám sa pôvodný cieľ nenaplnil.

Za ľudí sa po voľbách ledva dostalo do parlamentu. Nasledovali koaličné rokovania, počas ktorých bolo vidieť, že Kiska politicky trpí. Nebol zástancom toho, aby sa vytvorila koalícia s hnutím Borisa Kollára a v dlhých rokovaniach ho nakoniec nahradila Remišová. Nakoniec vznikla štvorkoalícia a Kiska krátko na to definitívne z politiky odišiel. Oficiálnym dôvodom boli zdravotné problémy. Ak má však človek ambície stať sa premiérom, zdravotné problémy zrejme neboli jediným rozhodujúcim faktorom jeho odchodu.

Kiska sa vyjadril k stavu v strane listom. Pokiaľ sa podľa neho diskusia o smerovaní strany nedá vyriešiť dohodou vo vedení, musia o tom rozhodnúť jej členovia. Vyzval tiež do mimoriadneho snemu ukončiť mediálne výstupy a nerealizovať žiadne zmeny vo vedení strany. Dodal, že nemá žiadne právomoci a ani osobné preferencie.