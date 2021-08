Drsná kritika Remišovej: Frakcia rokuje o vytvorení piateho koaličného partnera! Kolíková to nepoprela

BRATISLAVA - Šéfka strany Za ľudí dnes pozastavila výkon práv všetkým členom frakcie Márie Kolíkovej. Obvinila ju, že poza chrbát predsedníctva rokuje s inými stranami a chce vytvoriť akúsi päťkoalíciu. O situácii vo vládnej strane sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ako aj členovia skupiny okolo nej, rozprávajú so všetkými koaličnými partnermi. Päťkoalíciu priznala ako jednu z možných alternatív.

Cez víkend zo strany Za ľudí odišiel šéf komory záchranárov František Majerský. Aj on sa rovnako ako mnohí ďalší, vyjadril, že sa mu nepáči dianie v strane. Odmieta sa tomu prizerať a Za ľudí stojí podľa neho pred rozpadom. V strane sú momentálne dve skupiny - tá, ktorá podporuje Veroniku Remišovú a frakcia Márie Kolíkovej.

Rokujú s konkurenčnými stranami

Remišová dnes rozhodla, že členom patriacim do frakcie zastaví výkon práv. "Skupinka okolo Márie Kolíkovej svojimi vyjadreniami už niekoľko mesiacov ukazuje, že nemá záujem o rozvoj strany Za ľudí a o spoločné presadzovanie jej hodnôt a programu," uviedla v stanovisku strana. Pred koaličnou radou novinárom povedala, že Kolíková a ďalší priaznivci jej frakcie rokujú poza chrbát predsedníctva strany s inými stranami.

VIDEO Remišová tvrdí, že Kolíková rokuje o vytvorení piateho koaličného partnera: Považujem to za zradu hodnôt a členov Za ľudí

Remišová uviedla, že rokuje o vytvorení akéhosti piateho koaličného partnera. "Sú to rokovania o tom, ako poškodiť strane, ako odísť zo strany, ale zároveň si zachovať funkcie, ktoré vďaka strane Za ľudí majú," povedala. "Považujeme to za zradu hodnôt strany, za zradu členov a preto dávam ako predsedníčka strany dávam návrh na predsedníctvo strany na pozastavenie výkonu práv členov," dodala.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

V praxi to znamená, že stratia všetky členské práva v strane. Jej návrh sa týka siedmich funkcionárov. Remišová uviedla, že konfliktu vo vnútri strany nerozumejú ani niektorí členovia v strane, nie to ešte voliči. "Keď sa na diskusii pani Kolíkovej spýtali, čo je materiálne jadro sporu, tak na to nevedela odpovedať. Je čas tento nezmyselný konflikt ukončiť," uviedla.

Kolíková päťkoalíciu nepoprela

Kolíková sa podľa svojich slov rozpráva v prvom rade s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). "A potom, prirodzene, aj v rámci ostatných vecných debát, ktoré mám s ostatnými koaličnými partnermi, diskusia prebieha," skonštatovala v pondelok pred novinármi ministerka.

VIDEO Kolíková sa o situácii v strane rozpráva s premiérom aj s koalíciou, vedenie Za ľudí by sa malo zamyslieť

"Máme eminentný záujem na tom, aby sa realizovala reforma justície. Celá frakcia podporuje túto vládu, premiéra, reformy, vrátane reforiem v justícii. To je kľúčové," reagovala ministerka na tvrdenia šéfky strany Veroniky Remišovej, že členovia frakcie si chcú zachovať funkcie aj po prípadnom odchode zo strany.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Sme a budeme pevnou súčasťou vládnej koalície a, prirodzene, vedieme na túto tému rozhovory so zástupcami koaličných strán, osobitne s premiérom. Pracujeme na reforme justície a podporujeme ďalšie reformy tejto vlády," uviedli vo svojom stanovisku členovia frakcie Za ľudí.