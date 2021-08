Ďalšia rana pre Za ľudí: Šéf komory záchranárov odchádza! Strana sa rozpadne, odmietam sa na to pozerať

BRATISLAVA - Strana Za ľudí sa otriasa v základoch. Niekoľko členov nesúhlasilo s postupmi šéfky Veroniky Remišovej a žiadalo zvolanie mimoriadneho snemu. To však pod Remišovou neprešlo. Niekoľkí členovia vytvorili v rámci strany frakciu na čele s Máriou Kolíkovou, niekoľkí odišli. Rozhodol sa tak aj ďalší člen predsedníctva, podľa ktorého stojí strana pred rozpadom.

Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský sa vzdáva členstva v strane Za ľudí, čím sa mu končí aj mandát v predsedníctve strany. Uviedol to v otvorenom liste, ktorý je k dispozícii.

VIDEO Odvolávanie Kumanovej je nešťastné, ide o osobné rozhodnutie Remišovej, uviedla Kolíková

Strana stojí pred rozpadom

Tvrdí, že sa v Za ľudí dejú veci, voči ktorým predtým ostro vystupovali a voči ktorým chceli ako strana bojovať, čomu sa nemieni prizerať. "Odmietam sa pozerať, ako sa z funkčnej strany stáva strana nefunkčná, ako jej niektorí členovia pozerajú len na svoje záujmy a nie na záujmy ľudí," uviedol s tým, že strana nerozumnými rozhodnutiami stojí pred rozkladom a rozpadom.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

"Nie sme stranou, ktorá pomáha ľuďom, nie sme stranou, ktorá tu je pre ľudí, nie sme stranou, ktorá háji záujmy ľudí... nie sme nič z toho, prečo sme vznikli," zdôraznil v otvorenom liste. Podotkol, že sám je súčasťou omylu spoločnosti, omylu ľudí, ktorí verili, že Za ľudí prinesie zmenu. "Zmena sa však nekoná, ba dokonca sa dejú veci, voči ktorým sme ostro vystupovali a voči ktorým sme chceli ako strana bojovať. A tejto rošády ja odmietam byť viac súčasťou," ozrejmil Majerský dôvody odchodu.

Odvolanie Kumanovej

Posledným škandálom, ktorý rozdúchal vášne vnútri strany, bolo odvolanie štátnej tajomníčky ministerstva kultúry Zuzany Kumanovej. Šéfku kultúry Natáliu Milanovú o to požiadala sama Remišová. Svoj krok komentovala tým, že rozhodnutie o výmene na pozícii štátnej tajomníčky rezortu kultúry patrí v zmysle koaličnej dohody do kompetencie strany Za ľudí. "Rozhodnutie o výmene na pozícií štátnej tajomníčky ministerstva kultúry patrí v zmysle koaličnej dohody do výlučnej kompetencie strany Za ľudí. Zmenou na poste štátnej tajomníčky chceme podporiť vzdelávací rozmer kultúry, pretože pre stranu Za ľudí je vzdelávanie kľúčovou témou," uviedla v stanovisku Remišová.

Zdroj: Topky/Maarty

Na post štátneho tajomníka rezortu nastúpi bývalá poslankyňa parlamentu a podpredsedníčka Za ľudí Leščáková. "Skúsenosťami z oblasti vzdelávania zároveň nadviaže na prácu pôvodného nominanta na tomto poste Vladimíra Dolinaya, ktorý taktiež prišiel z pedagogického prostredia. Viera Leščáková vystrieda na tomto poste Zuzanu Kumanovú, ktorá sa dlhodobo venuje rómskej problematike a veríme, že v odbornom angažovaní v tejto oblasti bude aj pokračovať," dodala.

Predsedníčka Za ľudí nepovedala Kumanovej dôvod jej odvolania z postu štátnej tajomníčky. Kumanová sa ani nestretla s výhradami k svojej práci či k svojim odborným názorom. Vyhlásila to Kumanová v reakcii na svoje stredajšie odvolanie. Vo vnútrostraníckych diskusiách zastávala podľa svojich slov neutrálny postoj, no niektoré diskusie boli podľa nej za čiarou.

Politické čistky pokračujú

Frakcia okolo Márie Kolíkovej v tom však má jasno. Podľa nich má Leščáková nulové skúsenosti v oblasti kultúry. "Zuzana Kumanová neurobila žiadnu chybu, má len iný názor na vnútrostranícku diskusiu v strane. Je to ďalšie odvolávanie za iný názor," uviedli v stanoviku poslanci okolo Kolíkovej. Kumanová je najvyššie postavenou Rómkou v štátnej správe a jedinou Rómkou, ktorá sa zúčastňuje rokovaní vlády. Ako štátna tajomníčka ministerstva kultúry sa venovala podpore menšinovej kultúry, regionálnej kultúry aj kultúrnej diplomacii v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"My, členovia frakcie strany Za ľudí považujeme toto odvolanie za pokračovanie politických čistiek v našej strane, ktorá opúšťa hodnoty na ktorých ju založil Andrej Kiska," uviedla frakcia a pripomenula odvolanie ďalších, dnes už bývalých členov strany, ktorí boli odvolaní zo svojich funkcií za to, že podporili zvolanie mimoriadneho snemu. Išlo o Vladimíra Ledeckého, Mareka Antala, Tomáša Lehotského a Romana Krpelana. Zo strany odišli ešte traja členovia Miroslav Kollár (Spolu), Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) a Andrea Letanovská (Spolu).

Je to nešťastné, ide o osobné rozhodnutie Remišovej

Odvolávanie Zuzany Kumanovej je nešťastné, povedala po stredajšom rokovaní vlády Kolíková. Dôvodom je podľa nej to, že Kumanová vyslovila opačný názor na fungovanie strany, ako má jej líderka Remišová. Kolíková sa nezúčastnila tej časti rokovania vlády, ktorá sa mala návrhu na odvolanie Kumanovej venovať. Zatiaľ nepovedala, ako bude ďalej jej frakcia v rámci strany postupovať.

"Som presvedčená o tom, že naozajstným dôvodom na odvolanie Zuzany Kumanovej ako štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK) SR je to, že mala iný názor ako pani predsedníčka na otázky, ktoré súvisia so samotnou stranou Za ľudí," skonštatovala Kolíková. Podobne to podľa nej bolo aj pri výmene Tomáša Lehotského ako vedúceho kancelárie strany a Romana Krpelana ako generálneho manažéra strany.