Ústava oslavuje 29 rokov: Je garanciou právneho štátu a istoty, zhodujú sa politici

BRATISLAVA - Ústava SR, ako náš spoločný a základný zákon, nás chráni všetkých pred možnou svojvôľou. Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR to uviedla prezidentka SR. Koaličné, opozičné aj mimoparlamentné strany si pripomínajú dôležitosť tohto základného zákona, ktorého cieľom je garantovať právny štát a chrániť záujmy občanov.

Hlava štátu zdôraznila, že prijatím základného zákona štátu v roku 1992 Slovenskou národnou radou sme sa nielen týmto aktom, ale predovšetkým literou i duchom ústavy, prihlásili k hodnotám právneho, demokratického a zvrchovaného štátu, ktorý o niekoľko mesiacov - 1. januára 1993 – reálne vznikol. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

"Tohtoročný Deň Ústavy SR oslavujeme v období, v ktorom ústavný text a jeho výklad v podobe rozhodnutí Ústavného súdu SR významne vstúpil do spoločenského a politického diania na Slovensku," povedala prezidentka. Pripomenula, že na základe ústavy Ústavný súd SR dvakrát pozastavil účinnosť vyhlášky, ktorá upravovala režim na hraniciach. Rozhodol tiež o tom, že spôsob predlžovania núdzového stavu bol v súlade s Ústavou SR. V prípade advokáta Martina R. zase na základe ústavy zrušil jeho väzobné stíhanie. Taktiež vo veci podnetu, ktorý sa týkal ústavnosti referenda, rozhodol, že konanie referenda s otázkou, ako ju sformuloval petičný výbor, nie je v súlade s Ústavou SR.

"Mnoho ľudí od Ústavného súdu SR očakávalo iné rozhodnutia a svoju nespokojnosť dávalo najavo aj spôsobmi, ktoré sa vymykajú z rámca kultivovanej občianskej diskusie. Žiaľ, bežnou súčasťou verejnej debaty sa stalo, že mnohí za ústavné považujú iba to, čo oni sami považujú za správne," povedala hlava štátu. Ako dodala, všetko ostatné, s čím nesúhlasia, vyhlasujú za neústavné. "Stav, keď sa osobný nesúhlas vydáva za neústavnosť, je v príkrom rozpore s tým, čo od nás, ako od občanov, vyžaduje Ústava SR. V demokratickom zriadení je ústava najvyšším zákonom, ktorý si treba ctiť aj vtedy, keď jej ustanovenia sú prekážkou pri napĺňaní skupinových politických alebo osobných ambícií," uzavrela Čaputová.

Heger: Ústava SR je korunou nášho práva, hovorí o našich hodnotách

Ústava SR je korunou nášho práva. Hovorí o našich hodnotách a určuje pravidlá v spoločnosti. V príhovore ku Dňu ústavy SR to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). "Keď sa občania a štátne orgány budú správať tak, ako to požaduje ústava, budeme žiť v slobodnej a spravodlivej krajine, kde vládne zákon. Budeme žiť v krajine, v ktorej zároveň prevláda duch tolerancie a spolupráce," poznamenal premiér. Žiadna spoločnosť nemôže podľa jeho slov prežiť bez spolupráce, ani tá naša.

"Nebojím sa diskusie, nebojím sa polemiky. Tie najlepšie riešenia sa zrodia len vtedy, keď spolu hovoríme," vyhlásil Heger s tým, že má obavy, že plodnú diskusiu a vecnú polemiku sa snaží z nášho života vytlačiť nenávisť, neochota vzájomne sa počúvať, zlomyseľnosť, ale aj účelová manipulácia s faktami. "Nedovoľme to. Majme stále otvorené srdcia aj hlavy. Počúvajme sa navzájom. Nebuďme na seba navzájom zlí a povýšení. Rešpektujme sa navzájom," povedal premiér.

V rozhádanej, rozdelenej, nespolupracujúcej spoločnosti nemôžu byť podľa neho ľudia šťastní. "A my predsa chceme byť šťastní. Chceme žiť spokojný život v štáte, ktorý funguje. Na to sme predsa tento štát založili, a preto sme prijali ústavu, ktorá má dnes 29 rokov," uviedol. Ako dodal, cíti záväzok každodennou prácou napĺňať hodnoty ústavy a rozhodnutia vlády podriaďovať ústavným pravidlám. Naďalej mieni obrusovať hrany na politickej scéne a posilňovať ducha spolupráce našej spoločnosti.

SaS, OĽaNO a Za ľudí

SaS nepovažuje za správne často meniť ústavu, no pripomína záväzky z programového vyhlásenia vlády. Sme rodina pokladá zmeny ústavy za nevyhnutné vzhľadom na meniacu sa situáciu v krajine. Strana Za ľudí je otvorená diskusiám o jej zmenách. Ústavu by sme si mali vážiť a nerobiť z nej trhací kalendár, pripomína strana SaS.

"Nepovažujeme za správe čiastkovými zákonmi meniť ústavu. Malo by to byť k jednému dátumu. Je však faktom, že sme súčasťou koalície a s niektorými témami sa musíme vyrovnať. Niektoré obsahové zmeny máme aj v programovom vyhlásení vlády, čiže ústava nie je nemeniteľná dogma, ale je to závažný dokument," pripomenula predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Množstvo problémov, s ktorými sme konfrontovaní, je podľa nej spôsobených tým, že ústava a zákony sa nedodržiavajú riadne.

"Ústava je základný a zároveň najvyšší zákon štátu, preto je dôležité, aby sme tomuto dňu venovali náležitú pozornosť," pripomenulo hnutie Sme rodina.

Deň Ústavy SR má byť podľa hnutia OĽANO pre všetky politické strany príležitosťou zamyslieť sa nad svojim vzťahom k tomuto základnému dokumentu. "Počas predošlých garnitúr sme totiž boli svedkami toho, ako tí istí politici, ktorí mali plné ústa vzletných fráz o význame ústavy, ju s cieľom osobných ziskov pri prvej príležitosti hanebne porušovali. Naše hnutie od svojho vzniku robí všetko pre to, aby ústava a zákony platili nielen na papieri, ale v plnej miere reálne zabezpečovali spravodlivosť všetkým občanom SR," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.

Fundamentálny význam ústavy si podľa strany Za ľudí vieme skutočne predstaviť len vtedy, keď ho nepovažujeme len za zákon, ale za súhrn princípov, podľa ktorých sa musíme riadiť nielen vo vlastnom záujme, ale v záujme celej spoločnosti a štátu. "Strana Za ľudí s rešpektom pristupuje ku každej iniciatíve, ktorá smeruje k jej zmenám. Hlavne k tým, ktoré nemajú prehlbovať jej význam a posilňovať jej princípy, ale je k nim pristupované z čisto politických a zištných dôvodov," uviedli z tlačového oddelenia strany.

"Uvedomujeme si, že so zmenami v spoločnosti, ktoré nevyhnutne nastanú, musí prísť v niektorých prípadoch aj k zmene ústavy, jej novelizácii. Práve preto, aby mohla naďalej plnohodnotne plniť svoje poslanie. Diskusiám o takýchto zmenách budeme vždy otvorení," skonštatovala strana.

Blanár: Kvôli súčasnej vláde musíme Ústavu čoraz viac brať do rúk

K Dňu Ústavy SR sa vyjadril aj podpredseda parlamentu a strany Smer-SD Juraj Blanár. "Ústava SR je relatívne mladá oproti iným demokratickým štátom, avšak mnoho ľudí ju bralo len ako zväzok zákonov. Až súčasná vládna garnitúra donútila celé Slovensko, aby sme si Ústavu SR brali čoraz častejšie do rúk, uvedomujúc si, že sú ohrozované a dotknuté naše ústavné práva," skonštatoval Blanár.

Ústava SR by podľa neho mala garantovať každému, že nebude vydaný do svojvôle štátnych orgánov. "Žiaľ, pri 29. výročí prijatia Ústavy SR musíme skonštatovať, že je úlohou slovenských sociálnych demokratov chrániť nielen sociálny štát, ale aj štát právny, vrátane ústavnosti," hovorí.

Nezaradení poslanci NR SR okolo Petra Pellegriniho, pôsobiaci v strane Hlas-SD doplnili, že prijatie Ústavy SR znamenalo zavŕšenie emancipačného snaženia Slovákov. Uviedli, že Slovensko tak zároveň vyslalo do sveta signál, že bude demokratickým a sociálnym štátom postavenom na rešpektovaní demokratických práv a princípov.

"O to viac nás pri príležitosti tohto sviatku mrzí, že základné právo ľudí voliť a zároveň odobrať alebo ukončiť mandát zvolených zástupcov do NR SR dnes čelí spochybneniu tohto základného demokratického práva," uviedla v reakcii hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Pellegriniho poslanci deklarovali pripravenosť zmeniť tento stav a umožniť čo najskoršie vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Veria, že ich iniciatívu podporia aj ostatné strany.

Mimoparlamentné strany vyzdvihli ústavu ako garanciu právneho štátu

Mimoparlamentné strany hovoria o Ústave SR ako o garancii právneho štátu. Viaceré z nich upozornili na potrebu širokej diskusie pri jej prípadných novelizáciách. Maďarské strany naďalej namietajú znenie preambuly ústavy. Kým viaceré strany ako Progresívne Slovensko, Spolu či KDH vyzdvihli význam Dňa Ústavy SR, hnutie Spolupatričnosť hovorí o jeho zrušení.

"Ústava by mala byť viac ako iba najvyšší zákon v krajine, malo by ísť o spoločenskú zmluvu, ktorú medzi sebou uzavreli všetci občania SR. Žiaľ, okolnosti a aktéri vzniku našej ústavy jej veľa dôstojnosti nepridávajú," uviedol člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Branislav Vančo. Deň Ústavy SR označil za podceňovaný, no významný sviatok, keď si možno pripomenúť dôležitosť právneho štátu.

Ústava má totiž podľa neho občanov chrániť aj pred prílišnými zásahmi štátnej moci do ich práv. "Obdobie pandémie nám ukázalo, že v tejto oblasti sa ako spoločnosť ešte máme čo učiť," dodal. Myslí si, že politici by mali k zmenám ústavy pristupovať s väčšou opatrnosťou a zdržanlivosťou. Časté a populistické zmeny podľa neho ústave uberajú na vážnosti, spôsobujú ústavnoprávne problémy a niekedy vytvárajú občanov druhej kategórie.

Základy Ústavy SR stoja na stáročných skúsenostiach

Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že základy Ústavy SR stoja na stáročných skúsenostiach zo zápasov o národné bytie a určuje našu vlastnú štátnosť. Jej zmeny podľa neho nemožno využívať na presadzovanie osobných záujmov politikov a mala by im predchádzať širšia diskusia. "Občania SR musia mať v tento základný zákon štátu dôveru a oporu. Deň Ústavy SR preto považujeme za dôležitý pre Slovákov a jeho rušenie či prípadné spájanie s Dňom vzniku SR KDH nevníma ako otázku týchto dní," uviedol.

Za zachovanie sviatku je i strana Spolu. Poukázala pritom na potrebu praktického napĺňania ústavy. "Mala by byť živým dokumentom reflektujúcim výzvy doby. A preto napriek 18 novelám by sme sa nemali báť jej text rozširovať a vylepšovať," myslí si. Ako príklad výziev, na ktoré treba reflektovať, uviedla strana ochranu právneho štátu pred jeho zmenami extrémistickými silami, ochranu vody či digitálne výzvy v podobe garantovania rovnakých šancí cez prístup k internetu.

Slovenská národná strana v stredu na Deň Ústavy SR vyjadruje plnú podporu všetkým slušným protestom proti tejto vláde, či už sú v Bratislave alebo iných mestách. Súčasne si národniari uvedomujú, že jediným riešením je skrátenie volebného obdobia ústavným zákonom. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. SNS apeluje na všetky politické strany, aby aktivity k predčasným parlamentným voľbám a demonštrácie do budúcna koordinovali cez odborové zväzy.

Maďarska komunita presadzuje zmenu preambuly

Ústavu označila za základný pilier právneho systému štátu aj SMK. Preto podľa slov svojho tlačového tajomníka Róberta Králika presadzuje maďarská komunita na Slovensku zmenu preambuly ústavy tak, aby štátotvorný nebol len národ slovenský, ale všetci občania SR.

Hnutie Spolupatričnosť označilo preambulu ústavy za diskriminačnú. "Základný zákon štátu, kde 20 percent obyvateľstva sa nehlási k slovenskej národnosti, sa nemôže začať slovami 'My, národ slovenský ...'," namieta s tým, že preambula tak degraduje príslušníkov národnostných menšín na druhoradých občanov. Hovorí o zrušení Dňa Ústavy SR. Tvrdí, že občania k nemu nemajú citový vzťah.