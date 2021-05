ROZHOVOR Primárka Letanovská na rovinu: Zo Za ľudí ju vyštvala Remišová!

Pred pár dňami ste opustili stranu Za Ľudí. Čo boli najzásadnejšie dôvody vášho odchodu?

Poslednou kvapkou v pohári mojej trpezlivosti bolo vlažný a neskorý postoj k nezmyselnému a vykonštruovanému útoku na Máriu Kolíkovú, ktorá je jedna z najúspešnejších a najlepších ministeriek tejto vlády a strana Smer-SD na ňu zaútočila banálnym, pravdepodobne vykonštruovaným a na vode postaveným príbehom.

Očakávala som tak, ako naši občania a voliči, že koaličné strany budú spolupracovať a pokiaľ sa nejedná o fatálne a dlhodobé pochybenia a zlyhávanie zo strany ministra, ale o vykonštruovaný útok zo strany opozície, tak sa postavia za svojho ministra a budú ho obhajovať. Nebudú spochybňovať jeho dôveryhodnosť. Naša predsedníčka reagovala veľmi neskoro a veľmi vlažne, čo posilnilo aj našich koaličných partnerov, ktorým oslabenie pozície Márie Kolíkovej prišlo ako zaujímavý benefit.

Prečo k tomu podľa Vás došlo?

Pretože Mária Kolíková pripravuje nepopulárne reformy, ktoré však Slovensko potrebuje a potrebuje, aby k nim došlo na ceste k očiste justície. Celý vývoj situácie ma presvedčil, že nechcem byť tohto súčasťou a tak som sa rozhodla stranu Za ľudí opustiť. Pokiaľ v takomto vykonštruovanom procese hlasuje koalícia s opozíciou, tak je to len dôkazom toho, ako to bude dlhodobo fungovať a tie vzťahy sa budú len zhoršovať.

Čo všetko vášmu rozhodnutiu predchádzalo?

K tomuto rozhodnutiu som dospela po dlhých mesiacoch. Už od snemu strany, kedy došlo k zvoleniu predsedníčky sa opakovali a stupňovali momenty, kedy Veronika Remišová netlmočila postoje a názory regiónov, predsedníctva strany a poslancov. Dochádzalo ku stretom.

Výmeny názorov sú v poriadku, ale musí byť prítomná demokratická diskusia, ktorej bolo v strane menej a menej. Viac sa dostávali k slovu predstavy pani predsedníčky a to bez ohľadu na to, že sme mali iný názor. Pani predsedníčka si riešila veci podľa svojich predstáv a tým pádom som už nemala pocit, že ma zastupuje.

S tým súvisí aj zdravotníctvo a aj to, aký dostalo priestor. Spolu s mojim tímom sme pripravovali návrhy, ktoré sme ponúkali ministerstvu, s ktorým však bola veľmi zlá komunikácia a podpora predsedníčky bola slabá, aby sa nám podarilo čokoľvek presadiť. Necítila som sa už užitočná ani po tej odbornej stránke.

Spočíva chladný vzťah medzi pani Kolíkovou a pani Remišovou v tom, že by pani Kolíková mohla byť novou predsedníčkou strany? Vraj je nespokojnosť s komunikáciou pani predsedníčky zásadná...

Myslím si, že tá nespokojnosť s komunikáciou zásadná je. Ani v čase koaličnej krízy nezaujala taký postoj, aký by sme si v strane predstavovali a teda tá situácia kulminovala. Poslanecký klub, ale aj predsedníctvo očakávalo ráznejší postoj v tejto koaličnej kríze. Konkrétne aj náš postoj k prípadnej trojkoalícii, ale aj spôsob, akým sme sa snažili tlačiť na naše požiadavky aj smerom k odstúpeniu pána Krajčího, ale aj vtedajšieho premiéra Igora Matoviča.

Po tejto kríze tá nespokojnosť eskalovala rovnako ako strata dôvery. V strane sa začalo otvorene hovoriť o tom, že by sme chceli mať mimoriadny snem a novú voľbu predsedu strany. Samozrejme, že kandidátov je určite viacej, ale horúcou kandidátkou je práve Mária Kolíková. Jej postoj sa ukázal ako kľúčový aj pri úspešnom riešení koaličnej krízy.

Má podľa vás Veronika Remišová mentálnym nastavením bližšie k liberálnej demokracii alebo k hnutiu OľaNO?

Myslím si, že je to niečo, za čo by sa aj Veronika verejne postavila. Teraz budem prezentovať len svoj názor, ktorý som nadobudla za niekoľko mesiacov a ten je, že má bližšie k hnutiu OľaNO, než k liberálnej demokracii. Môžem sa mýliť, hovorím, že prezentujem svoj názor.

Je Veronika Remišová tímovou hráčkou v rámci strany?

V tomto si hovorím vlastný osobný postoj založený na skúseností a musím povedať, že nie, nie je.



Vy ste kritizovali aj to, ako vláda zvládala pandémiu. Zlyhal podľa Vás exminister Krajčí na svojom poste?

Áno, myslím si, že zlyhal.

Ako vnímate pôsobenie pána Lengvarského?

Aktuálne je situácia pokojnejšia, počet nakazených klesá, rovnako ako počet hospitalizovaných. Celá kapacita intenzívnej medicíny na Slovensku už nie je zahltená len pacientmi s covidom a teda stav je priaznivejší. V tejto situácii má pán Lengvarský ľahší nástup do funkcie, čo je dobré, lebo nemusí od prvého dňa riešiť katastrofálne zlyhávanie a nefunkčnosť systému. Má teda čas, aby sa pripravil a zúročil skúsenosti z druhej vlny, čo aj pravdepodobne robí.

V tejto chvíli si myslím, že má dobré predpoklady, aby bol skvelým ministrom v kríze, pretože je skúsený krízový manažér. Zároveň má čas sa pripraviť aj na tretiu vlnu, pričom v tejto pokojnej fáze je nevyhnutné zároveň začať pripravovať implementáciu Plánu obnovy a reformy pre zdravotníkov. Raz covid pominie a slovenské zdravotníctvo tie reformy veľmi potrebuje. Je to aj motivačný faktor pre zdravotníkov, ktorí sú po covide veľmi vyčerpaní a tieto reformy naozaj potrebujú. Ak tieto reformy minister Lengvarský chystá a predstaví, bude to preňho výborný štart.



Čo očakávate od svojho vstupu do strany Spolu, ktorá má veľmi nízke preferencie. Síce sa snaží prezentovať ako strana odborníkov, ale má zvláštny, nie veľmi výrazný imidž. Čo prinesiete vy a čo si od členstva sľubujete?

Možno aj preto, že strana Spolu má nízke preferencie a pôsobí ako nevýrazná strana, tak aj práve preto prišlo k otvoreniu a snahe rozšíriť tím o odborníkov a zaujímavé osobnosti. Ja verím, že strana Spolu má obrovský potenciál prezentovať sa ako strana odborných a slušných ľudí a to nie len teoreticky, ale aj v kontexte praxe a práce v teréne.

V tejto chvíli je strana Spolu priestorom, kde by som mohla realizovať svoju víziu a zároveň má ľudí, ktorých poznám roky. Sú to predseda Juraj Hipš a Miroslav Kollár. Obidvaja sa v rámci svojich agend zameriavajú na klienta zmeny, či už na občana v rámci rekonštrukcie štátu, alebo na študenta pri reforme vzdelávania.

Ja to takto vnímam v zdravotníctve. Je nevyhnutné zamerať sa na pacienta a jeho cestu systémom za uzdravením. Keď pacient vstúpi do systému, tak ten by sa oňho mal vedieť postarať a nevymrštil ho niekde nevyriešeného a potkýnajúceho sa prechodom medzi jednotlivými zložkami systému. Práve toto spoločné vnímanie klienta, ktorý je rozhodujúci a je centrom záujmu, tak to je pre nás to spoločné a spája nás to. Mňa toto láka preto, že strana Spolu chce byť alternatívou k vláde chaosu a zároveň k spôsobom predchádzajúcich vlád.

Ako hodnotíte spôsob akým rezort odkomunikoval to, že stopne očkovanie AstrouZenecou? Nespustilo to príliš veľký chaos a paniku?

Tá reakcia je v poriadku, pretože pri akomkoľvek podozrení závažných nežiaducich účinkov je pozastavenie používania lieku štandardným postupom. Treba preveriť účinky lieku, podmienky používania, ale aj možnú prevenciu nežiaducich účinkov. Ten postup je úplne správny. Ku spôsobu komunikácie sa ale vyjadriť neviem, pretože ako lekárka si viem veľa vecí domyslieť. Je možné, že bežný občan si informácie nedosadí a pre laikov to bolo komunikované nedostatočne.



Ako vnímate skutočnosť, že minister financií Igor Matovič informuje o očkovaní Sputnikom na sociálnej sieti s tým, že minister zdravotníctva Lengvarský o tom nevie?

To by som zaradila medzi bizarnosti tejto vládnej koalície. Je to situácia, ktorá je nepochopiteľná, nevysvetliteľná a škodí vzťahom, ale aj dôveryhodnosti tejto vlády. Nie je to správne a nemá to tak byť.

Pred pár mesiacmi vystala v súvislosti s obmedzením reprodukčných práv žien aj téma chemickej interrupcie, teda potratovej tabletky. Budete za túto možnosť pre ženy bojovať aj vy?

V tomto vám môžem jednoznačne odpovedať, že áno. Som zástankyňou tejto možnosti tak, ako drvivá väčšina odbornej obce pôrodníkov a gynekológov. Môžete sa na mňa v tomto spoľahnúť, že určite budem aj naďalej bojovať za to, aby bol tento moderný spôsob dostupný aj na Slovensku.

Budete na ministra Lengvarského apelovať v súvislosti s touto témou?

V tejto chvíli to nie je úplne aktuálne, ale pokiaľ by som videla priestor, tak určite áno. Táto téma ma zaujíma a jednoznačne som za.

Simona Petrík spomenula v rozhovore pre náš portál, že sa začala rozchádzať so Spolu hodnotovo. Dôvodom bolo aj to, že sa strana otvorila nespokojným poslancom zo Za ľudí, ale aj OľaNO. Kde sa vidíte vy? Ste skôr liberálka alebo sa radíte ku konzervatívcom?

Myslím si, že nielen mojim vstupom, ale aj vstupom pána Kollára dáva strana Spolu jasne najavo, že sa určite nestane konzervatívnou. Myslím si, že hovorím aj za pána Kollára, keď poviem, že obaja sme čistokrvní liberáli.

Strana sa chce rozšíriť v rámci svojho záberu, ale nemyslím si, že sa jej to dotkne ideologicky a žeby sa stala amorfnou a zle čitateľnou. Strana sa chce rozšíriť v rámci odborných tém, ktoré pokrýva. Chceme prinášať odborné riešenia v troch alebo štyroch témach, ktoré budú nosné a doplniť tak aj odborný formát.

Koľko liberálov zostalo v strane Za ľudí?

To sa ani nepatrí hodnotiť, ale ja si na to ani netrúfam. Názorové prúdy a osobné kultúrno-etické preferencie nie sú čiernobiele, ale sú to rôzne odtiene rôznych farieb. K tomu si netrúfnem sa vyjadrovať.