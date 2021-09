Remišová alebo Kolíková? V strane Za ľudí je poriadne horúco! Frakcia rozhodnutie ešte neurobila

BRATISLAVA - Členovia frakcie strany Za ľudí majú cez víkend, ako aj v budúcom týždni, diskutovať o budúcnosti so svojimi podporovateľmi v regiónoch. Uviedla to členka predsedníctva strany a poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková (Za ľudí). Dodala, že finálne rozhodnutie o tom, či ostávajú v strane alebo odchádzajú, ešte neurobili.

V piatok (3. 9.) sa mali členovia frakcie stretnúť s ďalšími členmi strany v Bratislave. "Cez víkend idú kolegovia na východné Slovensko. V regiónoch nám vyjadrujú podporu, rozprávame sa s nimi, ako ďalej. Niektorí chcú hromadne odísť," povedala Marcinková s tým, že vo frakcii chcú prijať jednotné stanovisko.

Poslankyňa už uviedla, že dostala ponuky od viacerých strán. Spolu s kolegami nechcú svojimi rozhodnutiami oslabiť koalíciu. Vstup do klubu SaS je podľa nej jedna z možností, ktorá prichádza do úvahy, ale nepovažuje to za preferovanú možnosť. Aj ďalší členovia frakcie hovorili počas týždňa o tom, že všetky možnosti sú otvorené. Chcú urobiť všetko preto, aby bola koalícia naďalej stabilná a aby mohla napĺňať ciele, preto sú vo svojich krokoch opatrní.

Predsedníčka strany Veronika Remišová prednedávnom informovala, že navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv členov skupiny okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Nemohli by pôsobiť v orgánoch strany a zúčastňovať sa na činnosti strany. Remišová tvrdí, že členovia frakcie koordinujú s konkurenčnými politickými stranami postup proti vlastnej strane. Jej návrh sa týka siedmich funkcionárov. Členovia frakcie to považujú za nedôstojný spôsob, ako ich vytlačiť zo strany.