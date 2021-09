Benčík žiada ospravedlnenie od Suju, ktorý ho nazval vrahom

"Áno, človek zo Slovenska bol zavraždený na Ukrajine kvôli tomu, že ho pán Benčík zverejnil na svojom facebooku," tvrdil Suja v pléne (25.6.) vo faktickej poznámke v rámci rozpravy. Benčík to pripomína v podnete na Suju, ktorý podal výboru. Benčík sa cíti urazený a hlboko dotknutý na cti týmto výrokom a tak žiada disciplinárne konanie. "Odmietam, aby ma ktokoľvek nazýval vrahom a aby hovoril, že kvôli tomu, že ja zverejním niekoho na facebooku, že som zodpovedný, ak je nedajbože zavraždený," ohradil sa.

Suja podľa neho nebol schopný ani povedať, o koho malo ísť. "A neviem o žiadnom prípade niekoho, o kom by som referoval na facebooku, že bojoval na Ukrajine a kto by bol zavraždený," doplnil Benčík. Poslanec odmieta, aby takáto agresívna forma komunikácie bola akceptovaná na pôde NRSR a aby sa ľudia bezdôvodne nazývali vrahmi či inak urážali. Od výboru by chcel jasný signál, "že takýto spôsob komunikácie plný agresie a urážok nie je akceptovateľný". Benčík výboru navrhuje, aby Sujovi odporučil ospravedlniť sa a ak to neurobí, aby mu dal pokutu.

"Mandátový a imunitný výbor NRSR bude rokovať o návrhu na začatie disciplinárneho konania na základe podnetu poslanca Benčíka. Poslanec NRSR podlieha disciplinárnej právomoci parlamentu za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v národnej rade alebo v jej orgáne," pripomenula predsedníčka mandátovo-imunitného výboru Anna Andrejuvová (OĽANO). Na zasadnutie výboru pozvali Benčíka aj Suju.