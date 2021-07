Cirkus Humberto v Za ľudí? Marcinková hovorí o druhých Fekišovciach, za všetko môže Remišovej predsedníctvo!

Predsedníctvo Za ľudí bolo zvolané po pnutí, ktoré je v strane od koaličnej krízy. Strana sa rozdelila na dve krídla -predsedníčky strany Veroniky Remišovej a nespokojní členovia okolo Kolíkovej si vytvorili frakciu. Žiadali zvolať snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí. S tým ale nesúhlasila frakcia okolo Veroniky Remišovej.

To vyústilo až do zvolania predsedníctva, ktoré sa konalo v stredu 28. júla. Napokon sa rozhodlo, že mimoriadny snem, ktorí požaduje Kolíková a spol, nebude zvolaný. Po hlasovaní o tom informovala predsedníčka strany Veronika Remišová. Podpredsedníčka strany Kolíková, ktorej frakcia žiadala zvolanie snemu, zatiaľ neoznámila svoj ďalší postup. Chce sa najprv rozprávať s členmi v regiónoch.

Praktiky sa stupňujú

"Členovia predsedníctva považujú túto otázku za uzavretú," vyhlásila Remišová. Zároveň vyzvali Kolíkovej skupinu na dodržiavanie pravidiel a na to, aby sa sústredila na prácu. Remišová dodala, že nikoho nevyzýva k odchodu, odmieta však rozbíjanie strany. Oznámila, že predsedníctvo rokuje aj o prijímaní 50 nových členov. Kolíková však má iný názor. Naďalej si myslí, že v strane by mali zachovať status quo a nemali by sa ani prijímať noví ľudia.

"Jedenásť členov predsedníctva bolo proti, desať bolo za, pani predsedníčka sa zdržala. Je zrejmé, že keby nedošlo k mocenským zmenám, hlasovanie by dopadlo inak," podotkla po hlasovaní Kolíková. Kriticky sa k tomu, čo sa deje v strane, vyjadril aj primátor Nitry a člen predsedníctva Marek Hattas. "Praktiky pani predsedníčky sa stupňujú," zhodnotil Hattas. Hovorí o vlastnom výklade stanov zo strany Remišovej. "Myslím si, že to bol posledný klinec do rakvy strany Za ľudí," poznamenal.

Druhé Fekišovce, tvrdí Marcinková

Kritiku na predsedníctvo a to, čo sa v strane deje, vzniesla aj poslankyňa NRSR za Za ľudí Vladimíra Marcinková. „Veronika Remišová urobila z predsedníctva strany Za ľudí zastupiteľstvo Fekišoviec. Najprv účelovo zmenila zloženie predsedníctva, aby stranu ovládla. Dnes vzala tým členom predsedníctva, ktorých odvolať nevie, právo predkladať svoje návrhy uznesení a diskutovať o nich,“ uviedla na sociálnej sieti s tým, že kritizuje okresných a krajských predstaviteľov strany, ktorí sa vyjadrili za zvolanie snemu a Remišová pracuje na ich odvolaní.

Podľa Marcinkovej ide o smutný prerod političky, ktorá svoju kariéru stavala na slušnosti a transparentnosti v politike. „Za takéto vedenie by sa nemuseli hanbiť ani diktátorské režimy. Je mi z toho veľmi smutno. Chcem sa voličom strany Za ľudí ospravedlniť, že sme ako strana zlyhali, a tak hrubo sa pomýlili pri voľbe jej lídra. Cítim sa za to spoluzodpovedná a veľmi ma to mrzí. Toto už nie je tá istá strana, ktorú som spoluzakladala s Andrejom Kiskom,“ konštatovala.

Účelové čistky v regionálnych štruktúrach

Rovnaký názor má aj otec Marcinkovej a rovnako člen strany Vladimír Ledecký. Ten cíti obrovské sklamanie z toho, čo sa stalo. "Dnešné predsedníctvo som opustil v momente, kedy predsedníčka Veronika Remišová začala účelovo spochybňovať uznesenie drvivej väčšiny členov Prešovského kraja, v ktorom žiadajú mimoriadny snem strany,“ poukázal spolu s tým, že stál pri vzniku strany a v Prešovskom kraji, kde pôsobí, pozná aj členov strany osobne. Predsedníctvo totiž kritizujúcich členov Prešovského, ale aj Košického kraja, odvolalo.

„Poznám ich príbehy a ciele s akými do straníckej politiky vstupovali - priniesť do politiky slušnosť. Predsedníčka dnes, ako aj na poslednom predsedníctve, kedy účelovo zmenila pomery vo vedení ukázala, že stranu Za ľudí plánuje viesť AUTORITÁRSKY a nie demokraticky tak, ako to robil jej zakladateľ Andrej Kiska,“ uviedol Ledecký. Dodal, že na predsedníctve Veronika Remišová odštartovala účelové čistky v regionálnych štruktúrach a iný názor, ako ten, ktorý má predsedníčka, sa trestá. „Vážim si našich členov v regiónoch a zároveň cítim za nich veľkú zodpovednosť. Najbližšie obdobie navštívim jednotlivé okresy a budem sa s členmi rozprávať o budúcnosti,“ uzavrel.