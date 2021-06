VOJNA v Za ľudí vrcholí: Frakcia je len predzvesť odchodu! Skutočným rozbíjačom strany je Andrej Kiska

O tom, že medzi Veronikou Remišovou a Máriou Kolíkovou to vrie sa hovorilo už dávno. Ani jedna z nich to spočiatku komentovať nechcela. Začalo to odchodom niekoľkých členov strany, ktorí boli nespokojný so súčasných vedením. Impulz prišiel potom, čo Remišová odvolala Romana Krpelana z funkcie generálneho manažéra strany.

Kolíková zabuchla dvere

Všetko si mali vydiskutovať na vnútrostraníckej pôde minulý týždeň. Ten však nedopadol podľa predstáv ani jednej zo strán. Remišová dlhodobo hovorí, že veci zvnútra strany sa nemajú dostať do médií. S tým však zrejme nesúhlasí Kolíkovej krídlo, ktoré s medializáciou sporov problém nemá. Definitívne rozdelenie strany prišlo minulý týždeň v utorok na rokovaní predsedníctva strany, kedy sa Kolíková a spol. postavili, vyslovili Remišovej nedôveru, zabuchli za sebou dvere a oznámili vytvorenie frakcie.

Predčasný odchod z predsedníctva odôvodnila Kolíková tým, že hneď na začiatku rokovania Remišová odovzdávala odvolávací dekrét Krpelanovi, ktorý má ich dôveru. "Môžete to nazvať platforma, frakcia, nemáme k tomu pomenovanie. Dôležité je, čo je toho obsahom. Obsahom je vyslovenie nedôvery a súčasne snaha, aby sme pokračovali ďalej ako koalícia, aby sme naplnili to, prečo strana vznikla," vysvetľovala Kolíková. Ich hlavnou požiadavkou je zvolanie mimoriadneho snemu.

Vytvorenie frakcie je len predzvesť odchodu

Nesúhlasia ani s odvolaním kancelára strany. "Vnímame to ako spôsob mocenského boja, ktorý je svojvoľný, nepredvídateľný, je v absolútnom rozpore s demokratickým spôsobom, ktorým sa rozdielne názory v rámci strany majú riešiť," skonštatovala ministerka. Hovorí o poslednej kvapke zo strany Remišovej a o mocenskom boji.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je vytvorenie takejto frakcie len dočasné. "Doterajšia skúsenosť z iných strán ukazuje, že vytvorenie frakcie je prechodným obdobím pred definitívnom odchodom zo strany. Pokiaľ ministerka Kolíková stratí všetky možnosti, ako situáciu v strane zvrátiť, tak si zbalí veci a zo strany odíde," uviedol pre Topky.

Podľa Michala Cirnera muselo toto krídlo "zoficiálniť", že predstavujú skupinu s odlišnými postojmi vnútri strany. "Stranícke platformy sú bežnou vecou, to len na Slovensku je to indikátorom, že dôjde k štiepeniu strany a odchodu nespokojencov. Že sa pri vnútrostraníckych sporoch dejú podrazy a mocenské hry, to je súčasť politiky, dôležitý bude výsledok," povedal politológ pre Topky.

Načo by Remišová zvolávala snem? Prišla by o stoličku

Hlavnou požiadavkou odporcov Remišovej je zvolanie mimoriadneho snemu. Remišová však na to nevidí dôvod, klasický stranícky snem má prebehnúť budúci rok v auguste. K situácii v strane sa vyjadril aj bývalý líder a zakladateľ Andrej Kiska. V liste strane píše, že pokiaľ sa diskusia o smerovaní strany nedá vyriešiť dohodou vo vedení, musia o tom rozhodnúť jej členovia. Vyzval tiež do mimoriadneho snemu ukončiť mediálne výstupy a nerealizovať žiadne zmeny vo vedení strany. Kiska píše, že v súčasnosti nemá žiadne právomoci ani osobné preferencie.

Ak by sa mimoriadne snem podľa Štefančíka konal, nemožno vylúčiť, že Remišová príde o stoličku šéfky strany. "Preto sa za každú cenu snaží zabrániť konaniu mimoriadneho snemu. Neuvedomuje si však, že o rok síce bude jej pozícia dominantnejšia, ale strana bude mať v preferenciách pod dve percentá a už poriadne nebude mať komu šéfovať," skonštatoval.

Politológ Cirner nevidí na zvolanie predčasného snemu dôvod. "Načo by to robila (Remišová, pozn. red.), ak má v rukách lepšie karty, teda zabezpečila, aby predsedníctvo bolo na jej strane. Nechá problém vyhniť a bude sa snažiť odporcov zo strany vyštvať, pretože tak by stranícke problémy pani Remišová vyriešila," dodal na adresu snemu.

Strana nemá bez Kisku zmysel

Pôvodne sa hovorilo, že Remišovú má nahradiť Kolíková. Neskôr sa však hovorilo o kompromisnom vedení. Skloňuje sa aj meno Juraja Šeligu, ktorý sa k téme jasne nevyjadril. Túto môžnosť by však zvážil. Šeligu chcela za spoločného kandidáta navrhnúť aj Remišová. Tvrdí, že skupina okolo podpredsedníčky Kolíkovej si jej návrh ani nevypočula. Dodala, že toto krídlo rozpútalo vojnu v strane a boj sa začal aj v regiónoch. Označila to za pučistický spôsob. Mala by teda strana šancu, ak by sa zvolilo kompromisné vedenie?

"Túto stranu už nič dokopy nezviaže. Táto strana dožíva a politickú budúcnosť má iba ako začlenená do inej strany alebo ako súčasť predvolebnej koalície," myslí si politológ Cirner. Podľa Štefančíka to mala strana zabaliť už dávno. "Strana nemá bez Andreja Kisku zmysel. Už po jeho odchode to mali Za ľudia zabaliť a hľadať si inú politickú perspektívu. Takto zostávajú v postupne upadajúcom subjekte," uviedol.

Kolíková chce mať svoje zastúpenie aj v koalícii

O vytvorení frakcie v rámci strany chce Kolíkovej krídlo hovoriť aj s koaličnými partnermi, chcú mať zastúpenie na koaličných radách. "Chceme, aby táto koalícia fungovala ďalej. Ako ministerka spravodlivosti cítim, že že mám legitimitu najmenej siedmich poslancov v rámci poslaneckého klubu. Veríme, že tu bude príležitosť a šanca, aby sme vrátili našej strane jej poslanie, víziu," podčiarkla. S týmto krokom však Remišová nesúhlasí.

Ani politológ Štefančík si nemyslí, že je to štandardný postup. "Svojho času niečo podobné žiadal aj Igor Matovič, ale nevyšlo mu to. Ak by to takto malo byť vždy, svojho zástupcu by si mohol nominovať aj Ján Budaj so svojou stranou Zmena zdola, Ondrej Dostál s OKS, či Gábor Grendel so subjektom NOVA. Takto to ale nefunguje. Na koaličných radách majú zastúpenia tie politické strany, ktorých definuje koaličná zmluva," uviedol. Politológ Michal Cirner si však myslí, že by to takto fungovať mohlo. "Mohlo by to takto fungovať, už viackrát sa tak fungovalo, napríklad aj za Radičovej vlády. Vtedy aj pán Matovič ako zástupca 4 poslancov kládol vládnej koalícii podmienky," uviedol.

Kto je rozbíjačom strany?

Je Remišová rozbíjačom strany alebo je ním naopak Kolíková a jej frakcia? Politológ Štefančík by nedefinoval, kto je rozbíjačom strany. "Kolíková má určite snahu zastaviť úpadok strany a za ten viní Veroniku Remišovú. Lenže problém nie je v tom, že stranu vedie Remišová, ale že ju v určitom momente opustil otec zakladateľ Andrej Kiska," skonštatoval Štefančík.

"Skutočným rozbíjačom strany je Kiska a jeho nenaplnené premiérske ambície. Od okamihu jeho odchodu sa strana trápi. Kolíková si naivne myslí, že výmenou Remišovej by sa podarilo zachrániť stranu, lenže jej existencia bez Kisku nedáva zmysel," zopakoval politológ. Strana, ktorá totiž podľa neho mala vo voľbách 2020 najviac voličov, bola tá, ktorú volili kvôli lídrovi a nie kvôli obsahu.

"Navyše, tým, že táto strana bola úplne nová, všetci jej voliči pochádzajú z elektorátu iných strán. To znamená, že ich prepojenie na stranu je veľmi slabé a pri ďalšej optimálnej príležitosti sa budú pozerať po inej straníckej sukni," myslí si Štefančík. Podľa Cirnera je toto pokus zvrátiť vývoj a prevziať kormidlo v strane, ale nikto z toho nevyjde víťazne, lebo strana tým utrpí.

Škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá... na franforce

Remišová po stredajšom rokovaní sama priznala, že strana je v rozklade. Zmysel vidí len v hlbokej vnútrostraníckej diskusii až na úrovni okresov a členov strany, chce ju aj iniciovať. "Ak mal byť snem, malo to byť s cieľom zachovania jednoty v strane. Skupina Kolíkovej odišla z rokovania, buchla dverami, oznámila, že vytvára frakciu a chcú samostatne rokovať s koaličnými partnermi. Škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá," povedala Remišová s tým, že nevidí zmysle v ďalšom polarizovaní a traumatizovaní strany.

Na otázku, či sa dá ešte stranu zachrániť, odpovedala, že túto vojnu sama nezačala. Dá sa takto dovládnuť? "Remišová potrebuje byť šéfkou strany, aby mohla ostať ministerkou. Myslím, že strana je pre ňu len prostriedkom, ako si uchovať ministerský post. Myslím, že ona reprezentuje situáciu, kedy politik uprednostňuje svoje osobné záujmy pred záujmami strany, prípadne spoločnosti," myslí si Štefančík. "Dovládnuť sa dá. Aj strana Pavla Ruska ANO sa rozbila a strana v parlamente dokončila volebné obdobie s jedným či dvoma poslancami," uviedol Cirner.

Je teda strana už definitívne rozbitá?​ "Na franforce," odpovedal jasne Cirner. Strana už podľa Štefančíka strihá svoj posledný meter a je len otázka času, kedy sa definitívne rozpadne. "Napriek tomu, na jej čele predsa len niekto ostane, pretože pred budúcimi voľbami bude mať predseda parlamentnej, hoci upadajúcej strany, lepšiu príležitosť vyjednať si umiestnenie na kandidátke inej strany," uviedol.

Odchodom z koalície by si pohoršili

Odchodom z koalície by si strana Za ľudí mohla pohoršiť. "Ako by Remišová s Kolíkovou vysvetlili, že zrazu sú z nich opozičné političky a ich politika sa sústredí na kritiku Hegerovej vlády. Bolo by to mimoriadne nedôveryhodné," napísal Štefančík s tým, že ako ministerky majú obe možnosť dokázať, že im záleží na tejto krajine, sú viac na očiach a majú reálne mocenské nástroje na realizáciu dobrých rozhodnutí.

"V opozícii by boli zbytočné. Navyše, asi len ťažko by v opozícii spolupracovali so stranami, ktoré ju tvoria v súčasnosti," dodal. "A kam by šli? Sedieť do opozície bez účasti na moci čakajúc na ich politický koniec? Budú to v koalícii ťahať ďalej, kým to pôjde," dodal na adresu odchodu z koalície Cirner.

Problém v strane začal ešte počas vládnej krízy

Poslanecký klub Za ľudí je podľa Remišovej rozdelený na polovicu a pripustila, že to môže ovplyvniť aj koaličné rokovania. Zopakovala, že problém v strane sa začal pre nespokojnosť Kolíkovej frakcie s riešením vládnej krízy. Vicepremiérka namieta, že všetky požiadavky strany boli splnené. Rozpor medzi ňou a Kolíkovou mal nastať v otázke predčasných volieb. Kým pre Remišovú mali byť neprípustné, Kolíková ich mala vnímať ako prijateľné riziko.

Pre Kolíkovú je zóna komfortu vláda Smeru

Vicepremiérka poznamenala, že v minulosti bola v opozícii a bojovala proti vládam Smeru-SD po páde vlády Ivety Radičovej. "Kolíková v tom čase vo vláde Smer-SD bola, čiže pre ňu zóna komfortu je vláda Smeru-SD. Pre mňa nie," podotkla. Deklarovala podporu ďalším reformám justície z dielne Kolíkovej, na to podľa jej slov Kolíková do strany ako odborníčka prišla. Na otázku, či bude naďalej kandidátom strany na podpredsedu parlamentu Tomáš Lehotský, odpovedala, že vzhľadom na jeho členstvo v Kolíkovej frakcii na to nevidí dôvod. Neskôr jeho kandidatúru stiahla, s čím Kolíkovej krídlo nesúhlasí.

Hlboká kríza

Určité mocenské súboje považuje Kolíková za legitímne, musia ale podľa nej prebiehať slušne a dôstojne. "Strana Za ľudí je v hlbokej kríze, riešenie situácie je snem, treba sa dohodnúť, kedy bude," povedal podpredseda strany Juraj Šeliga. Verí, že dohoda v strane je stále možná. Priznal, že ak bude situácia takto ďalej pokračovať, k rozpadu strany dôjsť môže.

"Veľmi sa hanbím za to, že nie sme schopní sa dohodnúť," povedala šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Ospravedlnila sa voličom a vyzvala spolustraníkov k návratu za jeden stôl. Šeliga a Žitňanská sú podľa vlastných slov pripravení ísť na snem hocikedy. Nesúhlasia s personálnymi zmenami vo vedení strany. Kolíková aj Remišová majú ich dôveru.