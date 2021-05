Blíži sa obdobie dovoleniek: Očkovanie Sputnikom V môže Slovákom narobiť poriadne problémy

Rakúsko je krajinou, ktorá od stredy zrušila povinnú karanténu pre cestujúcich z krajín s nízkym rizikom nákazy koronavírusom, a to vrátane Slovenska. Pri vstupe do Rakúska sa návštevníci budú musieť preukázať negatívnym testom, očkovaním či prekonaním choroby COVID-19. Prísne pravidlá ale naďalej zostanú platiť pre oblasti, kde sa šíria varianty vírusu.

"V mnohých štátoch sa počty infikovaných znižujú, a preto môžeme paralelne ku krokom na otváranie v krajine presadzovať i zjednodušenie pri vstupe do Rakúska," uviedol vo vyhlásení minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein.

Ak osoby prichádzajúce do Rakúska nebudú mať spravený test, budú sa musieť dať otestovať do 24 hodín od pricestovania.

Medzi krajiny s nízkou mierou nákazy, z ktorých sú povolené i cesty za účelom turizmu, radí Rakúsko okrem SR i ostatné okolité štáty - Česko, Maďarsko, Nemecko, Slovinsko, Taliansko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, ako aj mnohé ďalšie krajiny EÚ.

Zdroj: Getty Images

Problémom je Sputnik

Rakúsko bude uznávať potvrdenie o vakcinácii očkovacími látkami, ktoré povolila Európska agentúra pre lieky (EMA) alebo úspešne prešli obdobným procesom schvaľovania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ruská vakcína Sputnik V sa preto uznávať nebude, no naopak, bude možné sa preukázať očkovaním čínskou vakcínou Sinopharm, ktorá získala povolenie WHO na núdzové použitie.

Aj na Slovensku by sa malo v júni začať očkovať ruskou vakcínou. Je však otázne, či to neprinesie ľuďom, ktorí sa nechajú ňou zaočkovať problémy s vycestovaním do obľúbenej destinácie. Slováci tak možno nebudú môcť využiť rakúske diaľnice na cestu k moru a môžu zostať pre nich nedostupnými aj napríklad Taliansko či Grécko. Maďarsko sa už dohodlo s viacerými krajinami na vzájomnom uznávaní osvedčení o imunite proti covidu-19, no Slovensko zatiaľ medzi nimi nie je.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Až po súhlase EMA

Únijné štáty budú musieť v rámci pasov uznávať vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Môžu však podľa svojho uváženia akceptovať aj doteraz neschválené preparáty ako ruský Sputnik V, s ktorým už očkuje Maďarsko. Niektoré štáty už skôr však dávali najavo, že ju budú akceptovať až po súhlase EMA.

Európska únia chce zelenými covid pasmi zladiť pohyb po jej území. Ako sa však vyjadril pre Hospodárske noviny europoslanec Ivan Štefanec tie nepočítajú s vakcínami neschválenými Európskou liekovou agentúrou: „Je možné, že v rámci rokovaní medzi lídrami krajín vznikne aspoň kompromisný návrh o uznaní čínskych vakcín, ktorým Svetová zdravotnícka organizácia dala povolenie na takzvané núdzové použitie,“ vysvetlil.

Aj štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus má vo veci Sputnika V jasno. Tvrdí, že ľudia zaočkovaní Sputnikom sa budú aj tak musieť dať otestovať. Dáva za príklad práve Rakúsko, ktoré bude akceptovať len očkovanie vakcínami schválenými Európskou liekovou agentúrou (EMA) alebo čínskou vakcínou Sinopharm, ktorej núdzové použitie schválila WHO.

"Takáto je dnes realita. Aj na nedávnych rokovaniach ministrov a štátnych tajomníkov pre EÚ v Bruseli či Coimbre ma viacerí partneri informovali, že v úvodnej fáze budú akceptovať iba očkovacie látky registrované Európskou liekovou agentúrou a s inými majú problém. Ten by sa dal pritom jednoducho vyriešiť tým, keby ruský výrobca Sputnika V požiadal konečne o registráciu buď v EMA alebo vo WHO, čo by uľahčilo cestovanie aj ľuďom zaočkovaným touto vakcínou," napísal na sociálnej sieti Klus.