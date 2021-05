KORONAVÍRUS Vakcíny mRNA by mali byť podľa EMA účinné aj proti TEJTO mutácii

AMSTERDAM - Európska lieková agentúra (EMA) v stredu oznámila, že vakcíny používajúce technológiu mRNA by mali byť schopné "neutralizovať" aj indický variant koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.

Šéf vakcinačnej stratégie agentúry EMA Marco Cavaleri na tlačovej konferencii uviedol, že údaje sú "skôr povzbudivé" a "aspoň vakcíny založené na technológii mRNA budú schopné tento variant zneškodniť - aspoň do takej miery, ktorá zabezpečí dostatočnú ochranu". Odborníci z EMA budú naďalej dôkladne monitorovať ďalší vývoj situácie.

EMA je podľa Cavaleriho takisto presvedčená, že vektorové vakcíny budú proti indickému variantu tiež účinné. EMA však v tejto súvislosti čaká na údaje z používania verzie takejto vakcíny od spoločnosti AstraZeneca v Indii.

EMA zatiaľ schválila na použitie v Európskej únii štyri vakcíny proti koronavírusu, pripomína AFP. Sú to očkovacie látky od konzorcia BioNTech/Pfizer a spoločností Moderna, AstraZeneca a Janssen (Johnson & Johnson). V súčastnosti EMA preveruje ďalšie štyri vakcíny, ktoré by sa v budúcnosti mohli v Európskej únii používať, a to nemeckú vakcínu Curevac, Novavax z USA, ruskú vakcínu Sputnik V a čínsky Sinovac.