KDH reaguje na streľbu v Sydney: Antisemitizmus považuje za rakovinu, nenávisť za hrozbu

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje antisemitizmus za rakovinu a nenávisť za hrozbu, rozkladajúcu každú spoločnosť, v ktorej sa usadí. Hnutie to uviedlo v reakcii na hromadnú streľbu na pláži v austrálskom Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka).
Židovská Chanuka je podľa KDH sviatkom svetiel, zasvätenia a nádeje. Spôsobom oslavy ako aj časom, na ktorý obyčajne pripadá, najviac pripomína Vianoce. Tvrdí, že v našich zemepisných šírkach tak vytvára priestor pre kresťansko-židovské zbližovanie. „S obrovským zármutkom sme v tejto súvislosti prijali správu, že práve začiatočný deň oslavy Sviatku svetiel si teroristi vybrali na ohavný útok voči židovskej komunite v Austrálii a ich streľba si vyžiadala aj viacero obetí na životoch,“ priblížilo hnutie.
Incident sa odohral na pláži Bondi
Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka. Počet obetí stúpol na 16, medzi nimi je aj jeden z útočníkov. Austrálska polícia informovala, že útočníkmi boli otec (50) a syn (24). Staršieho strelca sa polícii podarilo zastreliť, zatiaľ čo druhého zadržala. Po žiadnom ďalšom páchateľovi austrálske orgány nepátrajú. Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.