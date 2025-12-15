Pondelok15. december 2025, meniny má Ivica, zajtra Albína

Návrat do obdobia TEMNA: Prezidentom sa stal syn NACISTU a brat ministra v krvavej vláde Pinocheta

Víťazom prezidentských volieb v Čile sa stal José Antonio Kast. V druhom kole získal takmer 58,2 percent hlasov oprávnených voličov.
Víťazom prezidentských volieb v Čile sa stal José Antonio Kast. V druhom kole získal takmer 58,2 percent hlasov oprávnených voličov.
ČTK

SANTIAGO DE CHILE – Nový čilským prezidentom sa stal José Antonio Kast, krajne pravicový politik, ktorý v druhom kole porazil najsilnejšiu konkurentku z ľavice Jeannette Jaraovú. Po sčítaní 99 percent hlasov zo všetkých okrskov získal Kast takmer 58,2 percenta hlasov. Čile tak zrejme čaká obdobie najpravicovejšej vlády od diktatúry Augusta Pinocheta v roku 1990.

Jeannette Jaraová uznala porážku a Kastovi už zablahoželali politici zo Spojených štátov či Argentíny. Telefonoval mu aj súčasný prezident Gabriel Boric, ktorý mu počas dnešného dňa odovzdá úrad. Ten má Kast prevziať 11. marca.

"Tu nevyhral žiadny jednotlivec, žiadna strana. Vyhralo Čile! Vyhrala nádej. Nádej na život bez strachu, ktorí trápi rodiny (po celej krajine)," povedal v prvom povolebnom prejave José Antonio Kast, ktorý v kampani sľuboval okrem iného tvrdý postup v boji proti nelegálnej migrácii a nárastu kriminality.

V novembrovom prvom kole dalo Jaraovej (51) hlas 26,85 percenta voličov, zatiaľ čo Kast (59), ktorý na prezidenta kandidoval už po tretíkrát, získal od voličov priazeň v podobe 23,93 percent. Kandidáti pravice, ktorí Kasta pred druhým kolom podporili, dostali až 70-percentnú podporu  takže bol podľa prieskumov favoritom. Región Južnej Ameriky sa víťazstvom Kasta rozdelil na dve polovice, pravicu (modrá) a ľavicu (červená). 

Spojenie s Pinochetom a s nacizmom 

Kast je obdivovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho otec bol počas druhej svetovej vojny v Nemecku členom nacistickej strany a starší brat pôsobil začiatkom 80. rokov minulého storočia ako minister za Pinochetovej diktatúry. Pravicový politik chce presadzovať prísne rozpočtové škrty, ale aj napríklad znížiť dane. Verejné výdavky chce do 18 mesiacov znížiť o takmer 20 miliárd dolárov, no nevysvetlil, ako to chce dosiahnuť.  

Ako píše The Guardian, Kast je známy svojim odporom voči potratom a manželstvám osôb rovnakého pohlavia. Počas kampane využil strach širokej verejnosti pred nelegálnou migráciou, pričom opakovane vyhlasoval, že v prípade víťazstva vo voľbách "vyhostí desaťtisíce nelegálnych migrantov". 

Boj proti migrantom po vzore Trumpa

Počet migrantov sa v Čile len za posledných desať rokov už zdvojnásobil. Negatívne k tomu prispela aj Venezuela, odkiaľ prišlo takmer 700-tisíc ľudí. Krajina na čele s prezidentom Nicolásom Madurom sa nachádza pred hospodárskym kolapsom.

Kast dal dokonca už počas kampane migrantom ultimátum, aby Čile opustili ešte predtým, ako 11. marca zasadne do úradu, "inak budú vyhostení len s tým, čo majú oblečené". Nový prezident sa bude snažiť bojovať proti nelegálnej migrácii ako Donald Trump v USA. Plánuje postaviť detekčné centrá, vysoké múry, zákopy a elektrický plot, prevažne na hraniciach s Peru a Bolíviou. Okrem toho tam plánuje nasadiť aj stále ozbrojené hliadky pohraničnej stráže.   

K víťazstvu mu zablahoželal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. USA sú presvedčené, že Čile bude s Kastom na čele "presadzovať spoločné priority, najmä posilňovanie verejnej bezpečnosti, skoncovanie s ilegálnou migráciou a oživenie našich obchodných vzťahov", uviedol Rubio vo vyhlásení. Ako prvý zahraničný líder gratuloval Kastovi prezident susednej Argentíny Javier Milei, ktorý má o prezidentovi Trumpovi rovnakú mienku.

