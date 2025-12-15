Tvrdá rana pod pás pre pacientov z Bratislavy: Nemocnice zatvárajú oddelenia a prepúšťajú lekárov! Čo bude teraz?

BRATISLAVA - Pacienti z hlavného mesta žijú v obavách. Dve bratislavské nemocnice totiž pripustili prepúšťanie lekárov a zatváranie viacerých oddelení. Nemocnica Milosrdní bratia, ako aj Nemocnica v Podunajských Biskupiciach pritom ošetrujú pacientov vo vážnych stavoch. Zatiaľ nie je známe, kam pacientov presunú.
Bolo to začiatkom decembra, keď sa prevalilo, že obľúbená bratislavská Nemocnica Milosrdní bratia plánuje prepustiť desiatky zamestnancov a rušiť oddelenie. Sprvu sa hovorilo o zavedení 30-eurového ročného poplatku za nemedicínske služby, ktorými chceli znížiť stratu nemocnice. Následne však podľa denníka Postoj nahlásil riaditeľ nemocnice Tibor Kőszeghy na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny hromadné prepúšťanie. Podľa ústredia je v ohrození 90 zamestnancov. Za rušením má byť podľa riaditeľa pretrvávajúca zlá ekonomická situácia nemocnice.
Nemocnica pritom patrí pod rehoľu milosrdných bratov, ktorá im mesačne prispieva na fungovanie stovkami tisíc eur.
Archívne VIDEO Dohoda s LOZ je kompromisom, tvrdí minister Šaško: Vyhral slovenský pacient
Podľa medializovaných informácií by malo v roku 2026 skončiť chirurgické oddelenie a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Zrušiť sa majú aj operačné sály, pohotovosť, RTG pracovisko v Dunajskej Lužnej a aj chirurgická ambulancia v Pezinku. Zasiahnuté by malo byť aj interné oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých, ktoré sa majú zlúčiť. Okrem toho majú byť obmedzené aj výkony na gastroenterologickej ambulancii. O prácu má pritom prísť 90 zamestnancov, z toho 38 sestier a 31 lekárov. Ak by sa niektorí zdravotnícki zamestnanci rozhodli presunúť na iné oddelenie, môže byť číslo nakoniec nižšie. Týkalo by sa to približne 20 zamestnancov.
„Všetky aktuálne kroky vedenia nemocnice, ako aj zriaďovateľa smerujú k zvráteniu, respektíve minimalizovaniu dosahov,“ uviedol Kőszeghy. Jedným z problémov je podľa Kőszeghyho zvýšenie miezd lekárov, ktoré vybojovali odborári. To podľa neho nemocnicu mesačne stojí o stotisíc eur viac. K memorandu sa vyjadrila aj Asociácia nemocníc Slovenska. Tá sa obáva zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach, ktoré čelia hrozbe prepúšťania a zatvárania oddelení. "Rovnako ako v Nemocnici Milosrdní bratia hrozí tento scenár aj ďalším nemocniciam na Slovensku. Táto situácia je priamym dôsledkom memoranda, ktoré pred rokom pod nátlakom presadilo LOZ, čo potvrdil aj riaditeľ nemocnice. ANS opakovane upozorňovala na vážne dôsledky memoranda a s odstupom času sa ukazuje, že tieto varovania boli opodstatnené," konštatovali na sociálnej sieti.
Ako dodali, dlhodobo poukazujú aj na dôsledky konsolidácie a nedofinancovania svojich členov, vrátane možného prepúšťania a zatvárania oddelení, čo by znamenalo zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Z toho dôvodu apelujú na Ministerstvo zdravotníctva a vládu SR, aby z dlhodobého hľadiska hľadali spôsoby, ktoré budú stabilizovať zdravotnícky systém udržateľným spôsobom.
ARO, chirurgia aj operačné sály
Na stránke Nekŕmte nás odpadom bol pritom uplynulý týždeň publikovaný otvorený list nespokojných zamestnancov tejto nemocnice. Z neoficiálnych, ale viacerými zamestnancami potvrdených informácií nemocnica pripravuje uzavretie viacerých kľúčových oddelení, ako napríklad chirurgie, ARO, operačných sál a chirurgickej pohotovostnej ambulancie. Podľa autorov výzvy celý proces prebieha bez otvorenej diskusie a komunikácie. Ba čo viac, obávajú sa, že ide o pokus privatizácie časti nemocnice na úkor rehole a pacientov. Nemocnica zatiaľ na otvorenú výzvu zamestnancov nereagovala.
Aj Nemocnica Podunajské Biskupice
Nejde však o jedinú nemocnicu, ktorá rieši rovnaký problém. S veľkými stratami sa dlhodobo borí aj nemocnica v Podunajských Biskupiciach, kde sa doliečujú pacienti po ťažkých operáciách či vážnych úrazoch. Hrozí však, že toto zariadenie môže čoskoro skončiť. Štátna Univerzitná nemocnica Bratislava, pod ktorú zariadenie patrí, plánuje nemocnicu zrušiť práve kvôli tomu, že je stratové. Nateraz však nie je známe, kam v prípade, ak by sa tak stalo, presunú pacientov. O osude nemocnice môže rozhodnúť audit, ktorý aktuálne robí ministerstvo zdravotníctva. Informoval o tom portál sme.sk.
Samospráva už spustila petíciu za zachovanie nemocnice. Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš zdôrazňuje, že „prípadné zrušenie alebo presun nemocnice by mohlo zásadne zhoršiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dlhodobo chorých pacientov. Negatívny dopad by podľa petície malo aj zrušenie poliklinickej časti, ktorá poskytuje ambulantnú starostlivosť pre obyvateľov Podunajských Biskupíc a okolitých mestských častí.“ Za zachovanie nemocnice sa postavil aj bratislavský samosprávny kra. Župa pritom považuje zachovanie Špecializovanej nemocnice s oddelením pre dlhodobo chorých pacientov v Podunajských Biskupiciach za mimoriadne dôležité. „Bratislavský kraj už dnes trpí výrazným nedostatkom lôžok pre dlhodobo chorých. Nemocnice sú preplnené akútnymi prípadmi a mnohí pacienti po hospitalizácii nemajú kam ísť. Špecializovaná nemocnica v Podunajských Biskupiciach je preto pre náš región nenahraditeľná. Kým nebude pripravená nová kapacita, jej zrušenie by bolo predčasné,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Petíciu doteraz podpísalo vyše 2300 ľudí.
Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Evy Kliskej však plánujú oddelenie dlhodobo chorých zachovať, len ho presťahujú do iných, modernejších priestorov. Ministerstvo zdravotníctva však nateraz nechce predbiehať a tvrdí, že doteraz nerozhodlo. "Ministerstvo zdravotníctva neprijalo žiadne rozhodnutie o zrušení nemocnice v Podunajských Biskupiciach ani o údajnom sťahovaní oddelenia dlhodobo chorých. Akékoľvek závery sú nateraz predčasné," reagovalo vyhýbavo ministerstvo. Výsledky auditu by mali byť známe v polovici decembra. Podľa Kliskej nemocnica mesačne vyrába 300-tisícové dlhy. Ministerstvo argumentuje aj výstavbou novej nemocnice, ktorá má stáť vo Vajnoroch. Podľa posledných plánov by mala stáť do roku 2030, za bezproblémového priebehu.
Nemocnica však nateraz nemá údajne vyriešenú otázku presunu pacientov z Podunajských Biskupíc v prípade, že by Oddelenie dlhodobo chorých napokon zrušili. Podľa starostu Lamoša by sa mali pacienti presunúť buď do nemocnice Antolská, alebo do Starého Mesta. Univerzitná nemocnica pritom pozostáva z piatich nemocníc a podľa portálu sme sa dá z vyjadrenia Kliskej dedukovať, že budú rozmiestnení na viacerých miestach. Otázny je aj počet lôžok, ktorých je aktuálne v Biskupiciach 42.
Celý prípad je už aj na polícii a generálnej prokuratúre. Trestné oznámenie podala sestra Alena Poláková Pelikánová, ktorá v nemocnici pracuje za to, že chcú v Podunajských Biskupiciach rušiť oddelenie pre dlhodobo chorých a kuchyňu. Okresná prokuratúra jej trestné oznámenie posunula na obvodné oddelenie Podunajské Biskupice, tvrdí hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. "Trestné oznámenie prijali policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, ktorí sa prípadom zaoberajú," pokračuje hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva v Bratislave Silvia Šimková.