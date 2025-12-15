Brutálny TERORISTICKÝ útok v Austrálii: Otec a syn na pláži zastrelili 15 ľudí! Medzi obeťami má byť aj Slovenka

SYDNEY - Masaker, aký Austrália ešte nezažila. Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, oznámila polícia štátu Nový Južný Wales na platforme X. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici. V celej Austrálii budú v pondelok spustené vlajky na pol žrde na pamiatku 15 ľudí zabitých pri hromadnej streľbe na pláži Bondi v Sydney. Podľa medializovaných informácií má byť medzi obeťami aj Slovenska.
Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka. Miestne úrady zatiaľ potvrdili 16 mŕtvych a 40 zranených. Medzi obeťami útoku má byť aj žena zo Slovenska. Na chanukovom podujatí na pláži Bondi mali byť totiž viacerí členovia slovenskej židovskej komunity. Informáciu priniesol Denník N.
Austrálsky premiér Anthony Albanese navštívil miesto teroristického útoku a k vstupnej bráne do Pavilónu Bondi položil kvety a hovoril s policajtmi. Policajný komisár štátu Nový Južný Wales Mal Lanyon na brífingu uviedol, že na mieste činu sa našli dve podomácky vyrobené výbušné zariadenia, ktoré boli funkčné a boli zneškodnené. Ich konštrukcia bola „dosť jednoduchá“, dodal.
Austrálske médiá informovali, že mužom, ktorý odzbrojil jedného zo strelcov, je 43-ročný majiteľ obchodu s ovocím Ahmad al-Ahmad. Pri incidente dvakrát postrelený a mal podstúpiť operáciu, povedal jeho bratranec Mustafa. Napriek sprísneným bezpečnostným opatreniam prijatým po útoku na pláži Bondi zostanú v pondelok židovské školy v Novom Južnom Walese zatvorené a v synagógy sa neuskutočnia obvyklé náboženské obrady, uviedol bývalý austrálsky veľvyslanec v Izraeli Dave Sharma. Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel na platforme X oznámil, že jeho inštitúcia poskytne svojim kolegom v Austrálii požadovanú pomoc.
Premiér navrhne po masovej streľbe prísnejšie zákony o zbraniach
Austrálsky premiér v pondelok uviedol, že navrhne prijatie prísnejších zákonov o zbraniach. Informujú svetové agentúry. Albanese povedal, že je čas zvážiť, či je potrebné opäť sprísniť zákony o zbraniach v krajine. „Určite som za to,“ konštatoval.
Navrhované obmedzenia sa budú týkať aj počtu strelných zbraní, ktoré môže vlastniť jedna osoba. Masaker totiž spáchal 50-ročný otec so svojím 24-ročným synom, pričom otec mal časovo neobmedzené povolenie na držanie šiestich strelných zbraní, o ktorých sa predpokladá, že boli použité pri streľbe. „Vláda je pripravená podniknúť všetky potrebné kroky. Súčasťou toho je aj potreba prísnejších zákonov o zbraniach,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii.
Masové streľby sú v Austrálii zriedkavé
„Životné podmienky ľudí sa môžu meniť. Ľudia sa môžu v priebehu času radikalizovať. Licencie by nemali byť trvalé,“ dodal. Svoje návrhy prednesie na popoludňajšom rokovaní vlády s premiérmi jednotlivých štátov. Masové streľby sú v Austrálii zriedkavé od roku 1996, keď osamelý strelec zabil v turistami vyhľadávanom meste Port Arthur 35 ľudí. Takzvaný Masaker v Port Arthure viedol k rozsiahlym reformám, ktoré boli dlho považované za vzor na celom svete. Ich súčasťou bolo spätné odkúpenie zbraní, národný register strelných zbraní a prísnejšie postihy vlastníctva poloautomatických zbraní.
Útočili otec a syn
Šestnástou obeťou je starší zo strelcov, ktorého zneškodnila polícia. Jeho syn je s vážnymi zraneniami v nemocnici. O strelcoch zatiaľ nebolo zverejnených veľa podrobností. Austrálsky minister vnútra Tony Burke na tlačovej konferencii uviedol, že otec Sajíd Akram prišiel do Austrálie v roku 1998 na študentské vízum. Jeho syn, médiami identifikovaný ako Naveed Akram, sa narodil v Austrálii.
Premiér Albanese potvrdil, že Naveed Akram sa prvýkrát dostal do pozornosti ASIO v októbri 2019 a bol vyšetrovaný šesť mesiacov, pretože udržiaval problematické kontakty a prejavoval určité „úmysly“, ktoré bolo potrebné preveriť. Nakoniec sa dospelo k záveru, že nepredstavuje trvalú hrozbu. Televízia ABC News s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že vo vozidle, ktorým Akramovci prišli k pláži, sa našli dve vlajky Islamského štátu.
Masová streľba v Sydney šokovala a znepokojila Austrálčanov a vyvolala otázky, či politici urobili dosť pre potlačenie rastúceho antisemitizmu. „Myslím si, že federálna vláda urobila niekoľko chybných krokov v oblasti antisemitizmu,“ povedal podľa agentúry AP Alex Ryvchin, hovorca Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), organizácie zastrešujúcej viac ako 200 židovských organizácií v Austrálii. „Myslím si, že keď dôjde k útoku, aký sme videli včera, prvoradou a základnou povinnosťou vlády je ochrana jej občanov, takže došlo k obrovskému zlyhaniu,“ dodal. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii obvinil austrálsku vládu z podnecovania antisemitizmu tým, že uznala existenciu samostatnej Palestíny.