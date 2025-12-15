Tragická nehoda pripravila o život futbalistu Ondreja (†35): Po náraze zahynul v horiacom aute

VINOHRADY NAD VÁHOM – Slovenský futbal zasiahla mimoriadne smutná správa. Pri vážnej dopravnej nehode prišiel o život 35-ročný hráč nižšej súťaže, ktorý bol dlhé roky súčasťou regionálneho futbalu. Tragédia zanechala hlbokú stopu nielen v jeho klube, ale aj medzi priateľmi a spoluhráčmi.
K nešťastiu došlo ešte v stredu 3. decembra vo večerných hodinách na ceste medzi obcami Vinohrady nad Váhom a Dvorníky. Podľa doterajších zistení vodič osobného auta zišiel bez brzdenia mimo vozovku a narazil do stromu.
„Podľa predbežných informácií mal vodič vozidla zn. Audi z doposiaľ nezistených príčin plynulo, bez brzdenia, zísť cez protismer mimo cestu a naraziť do stromu. Následkom nárazu vozidlo začalo horieť. Žiaľ vodič vo vozidle zraneniam podľahol,“ informovala trnavská krajská polícia.
Náraz bol mimoriadne silný, vozidlo po kolízii zachvátil požiar. Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Podľa dostupných informácií mala nehoda extrémne dramatický priebeh, pričom motor vozidla mal po náraze úplne vyletieť. Polícia v súvislosti s tragickou udalosťou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Dojímavé slová klubu
Pri nehode prišiel o život 35-ročný futbalista Ondrej Penciak, hráč OŠK Vinohrady nad Váhom, ktorý pôsobil v 7. lige ObFZ Galanta. Na náhlu stratu spoluhráča reagoval aj jeho materský klub. OŠK Vinohrady nad Váhom zverejnil na sociálnej sieti emotívny odkaz, ktorý vystihuje atmosféru v kabíne po tragédii.
„3. december sa zapísal do našich sŕdc ako deň, keď odišiel náš spoluhráč a kamarát. Odvtedy je ťažké uveriť, že už nebudeš stáť vedľa nás, smiať sa a bojovať o každý bod… Prinášal si do partie radosť, odhodlanie a priateľstvo, ktoré sa nedá nahradiť. Na ihrisku si bol spoľahlivý, vždy pripravený podať výkon a podporiť tím,“ uviedol klub.
„Nech tam hore nájdeš pokoj – a nech tvoja hviezda svieti jasne, aby sme ju vždy videli. Odpočívaj v pokoji,“ dodal klub. Na Ondreja si zaspomínali aj jeho bývalí spoluhráči a priatelia. Jeden z nich napísal krátky, no výstižný odkaz: „Kamarát, bola mi česť s tebou hrať. Odpočívaj v pokoji.“
„Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania,“ dodali policajti.