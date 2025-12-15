Kambodža obvinila Thajsko z útokov! Údajne zasiahlo provinciu, v ktorej sa nachádza Angkor Vat

PHNOM PÉNH - Kambodža v pondelok obvinila Thajsko z útokov hlboko vo svojom území v rámci opätovného vypuknutia pohraničného konfliktu. Informuje správa agentúry AFP.
Dlhoročný spor o hranicu medzi krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Júlové boje, pri ktorých susedné krajiny použili aj rakety a ťažké delostrelectvo, si vyžiadali najmenej 48 mŕtvych a z domovov podľa odhadov dočasne vyhnali 300.000 ľudí.
Obnovenie bojov medzi susednými krajinami
Obnovenie bojov medzi susednými krajinami si tento mesiac vyžiadalo najmenej 28 obetí vrátane vojakov a civilistov. Svoje domovy muselo opustiť približne 800.000 ľudí, uviedli úrady. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušenia prímeria. Kambodža uviedla, že thajské sily v pondelok ráno rozšírili svoje útoky „hlboko“ do kambodžského územia. Pokiaľ ide o výzbroj a financie, Kambodža je v porovnaní s thajskou armádou v nevýhode, píše AFP. Kambodžské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že thajské stíhacie lietadlo bombardovalo „v blízkosti tábora vysídlených civilistov v oblasti okresu Srei Snam v provincii Siem Reap“.
Kambodžský minister informácií Neth Pheaktra pre francúzsku agentúru povedal, že to bolo po prvýkrát od obnovenia bojov, čo thajská armáda bombardovala oblasti provincie Siem Reap. V oblasti sa nachádza svetoznámy chrámový komplex Angkor Vat, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Minister dodal, že thajské stíhačky F-16 prenikli viac ako 70 kilometrov do kambodžského územia.
Kambodža je do veľkej miery závislá od cestovného ruchu
Kambodža je do veľkej miery závislá od cestovného ruchu, ktorý sa, podobne ako v mnohých iných krajinách, stále zotavuje z pandémie COVID-19. Podľa údajov ministerstva cestovného ruchu počet zahraničných turistov, ktorí vlani navštívili krajinu, prekročil 6,7 milióna, čo je najvyššie číslo v histórii meraní.
Počet návštevníkov od júla do septembra tohto roku však klesol približne o tretinu v porovnaní s rokom 2019. Podľa údajov prevádzkovateľa Angkor Enterprise sa mesačný predaj vstupeniek do archeologického parku od júna do novembra medziročne znížil najmenej o 17 percent. Trump minulý týždeň uviedol, že obe krajiny sa dohodli na prímerí, ktoré vstúpi do platnosti v sobotu večer. Boje však pokračovali aj počas víkendu až do pondelka a Bangkok poprel tvrdenie amerického prezidenta o prímerí.